Di­rek­tor TÕ­NU VALD­MA, kui Kol­ga kool tä­his­tas viis aas­tat ta­ga­si 150. sün­ni­päe­va, oli­te äs­ja alus­ta­nud taas põ­hi­koo­li­na. Nüüd pi­da­si­te 155. sün­ni­päe­va. Kui­das need viis aas­tat on va­he­peal läi­nud, kas koo­li­töös on pal­ju teist­moo­di?

„Tões­ti, 2014. aas­ta ke­va­del lõ­pe­tas meil kesk­koo­li vii­ma­ne lend ja 2014. sü­gi­sel alus­ta­si­me tööd 9-klas­si­li­se koo­li­na. Üle­mi­ne­kuaeg kes­tis en­ne se­da kaks aas­tat, kesk­koo­li 10. ja 11. klass töö­ta­sid liit­klas­si­na, mõ­le­mas klas­sis oli vä­he õpi­la­si.

Too­kord oli meil mõõ­na­pe­riood, lap­si tu­li koo­li vä­he. Ke­va­del 2014 oli kok­ku 125 õpi­last, sü­gi­sel põ­hi­koo­li­na alus­ta­des oli 110 õpi­last. Prae­gu on õpi­la­si roh­kem – 153. Ku­na klas­si­ruu­mid on väi­ke­sed, üh­te klas­si ma­hub 20 õpi­last, siis roh­kem mei­le õpi­la­si juur­de võt­ta ei saa­gi eri­ti. Vaid mõ­nes klas­sis on paa­ri õpi­la­se jaoks veel või­ma­lik töö­lau­du li­sa­da. Võib öel­da, et Kol­ga kool töö­tab mak­si­mum­koor­mu­se­ga.

