Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­ne Lea­der-te­ge­vus­grupp Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da (IHKK) ja­gas teist kor­da toe­tust Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di (ESF) sot­siaal­se kait­se tu­gev­da­mi­se meet­mest. Tei­sest voo­rust saavad 15 pro­jek­ti kok­ku 69 774 eu­rot. Ani­ja val­last saavad toe­tust 3 pro­jek­ti kok­ku 15 461 eu­rot, Raa­si­ku val­last 4 pro­jek­ti kok­ku 18 495 eu­rot, li­saks toe­ta­tak­se üht Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ühis­pro­jek­ti 5260 eu­ro­ga. Ko­se val­last esi­ta­tud 7 pro­jek­ti saa­vad kok­ku 30 558 eu­rot.

ES­Fi meet­me siht­rühm on eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed ala­tes va­nu­sest 16 ning va­ne­maea­li­sed ala­tes 55. eluaas­tast. Toe­tus­te­ga soo­vi­tak­se pa­ran­da­da nei­le pi­kaa­ja­li­se tee­nu­se kät­te­saa­da­vust ja kva­li­tee­ti, lee­ven­da­da hool­dus­koor­must, ta­ga­da inim­vää­ri­kus ja suu­ren­da­da sot­siaal­set kaa­sa­tust. Toe­tust saa­vad taot­le­da MTÜd, sih­ta­su­tu­sed, oma­va­lit­su­sed ja nen­de al­l­a­su­tu­sed ning et­te­võt­ted ühe­le pro­jek­ti­le 1000-6029 eu­rot. Oma­fi­nant­see­rin­gu nõuet ei ole, toe­tus maks­tak­se väl­ja ta­gant­jä­re­le.

IHKK tei­ne taot­lus­voor oli ava­tud 7.-21. ap­ril­li­ni. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da Spo­ku kesk­kon­na kau­du. Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Sig­ne Si­rel ja Kai­di Mürk Ko­se val­last ning An­ne-Mai He­le­mäe ja Kris­tii­na Väl­ba Raa­si­ku val­last. Hin­da­mis­tu­le­mu­sed kin­ni­tas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tus.

IHKK aren­dus­juht Sil­le Noor sõ­nas, et võr­rel­des esi­me­se voo­ru­ga esi­ta­ti ES­Fi tei­se taot­lus­voo­ru 5 pro­jek­ti roh­kem ning kõik pro­jek­tid olid head, üle­ta­sid lä­ven­di ja saavad toe­tust. Vei­di üle­ta­ti ka taot­lus­voo­ru mah­tu, mis oli 66 319 eu­rot, kuid ku­na eel­mi­sest voo­rust jäi osa ra­ha ka­su­ta­ma­ta, saavad tei­ses voo­rus kõik taot­le­jad toe­tust kü­si­tud ma­hus. Pro­jek­tid tu­leb el­lu viia aas­ta jook­sul.

Aren­dus­juht mär­kis, et tei­ses voo­rus on kõi­gist kol­mest val­last esi­ta­tud üks mä­lut­ree­nin­gu­te­ga seo­tud pro­jekt: „Ku­na piir­kon­nas po­le enam pii­sa­valt mä­lut­ree­ne­reid, kü­si­ti nüüd toe­tust nii mä­lut­ree­nin­gu­teks kui tree­ne­ri­te koo­li­ta­mi­seks.“

Sil­le Noor tun­nus­tas ka se­da, et ES­Fi meet­mes­se esi­ta­tud pro­jek­tidega, mil­le­ga kü­si­tak­se toe­tust väl­ja­sõi­tu­de­le, ei ka­van­da­ta ainult kau­ge­maid, vaid ka ko­du­lä­he­da­si eks­kur­sioo­ne: „Ala­ti ei pea ku­sa­gi­le kau­ge­le mi­ne­ma, avas­ta­mist võib ol­la ka ko­du lä­he­dal.“

Eral­di soo­vis ta väl­ja tuua hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt kõr­gei­mad punk­tid tee­ni­nud pro­jek­ti­ „Sõ­num pu­de­lis ai­tab pääs­ta elu“. Sel­le esi­tas Ko­se Lions-klu­bi, kes soo­vib Ii­ri­maa ees­ku­jul koos­töös oma­va­lit­su­se, pe­re­ars­ti­de ja pääst­ja­te­ga al­ga­ta­da pro­jek­ti, et ük­si ela­va­tel va­ne­ma­ea­lis­tel ja kroo­ni­lis­te hai­gus­te­ga ini­mes­tel oleks kül­mi­kus pu­del, ku­hu on tal­le­ta­tud te­ma olu­li­se­mad ter­vi­seand­med ja lä­he­das­te kon­tak­tid.

„Meie kõi­gi and­med on di­gi­loos, kuid need ei pruu­gi ala­ti ol­la kät­te­saa­da­vad – elek­ter või in­ter­net on ära, ini­me­ne on tead­vu­se­ta, po­le adek­vaat­ne või ei suu­da rää­ki­da. Sel­li­seks pu­huks pan­nak­se­ külm­kap­pi väi­ke plas­tik­pu­del te­ma koh­ta olu­li­se­ma in­fo­ga. Vas­tav mär­gis on ka ko­duuk­se si­se­kül­jel ja kül­mi­ku peal. Ko­se val­las saa­vad pro­jek­ti raa­mes sõ­nu­mi­pu­de­li esial­gu 300 ini­mest. Mi­nu mee­lest võiks see al­ga­tus laie­ne­da ka meie teis­tes­se val­da­des­se ja miks mit­te le­vi­da üle Ees­ti,“ üt­les Sil­le Noor.

Ani­ja vald

Ani­ja val­last toe­ta­tak­se Keh­ra Sot­siaal­kes­ku­se pro­jek­ti „Ter­vis ja elu­rõõm lä­bi sot­siaal­se kaa­sa­tu­se“ 3440 eu­ro­ga. Pro­jek­ti raa­mes toi­mus mais väl­ja­sõit ea­ka­te fes­ti­va­li­le, koo­li­ta­tak­se mä­lut­ree­ne­rit ning toi­mu­vad mä­lut­ree­nin­gud ja ka ea­ka­te võim­le­mis­ring Ala­ve­re rah­va­ma­jas.

Ani­ja Val­la Kul­tuu­ri­kes­kus saab pro­jek­ti­le „Eluk­va­li­tee­di tõst­mi­ne lä­bi loo­dus­põ­his­te hea­o­lu­res­surs­si­de“ 5992 eu­rot. Sel­le eest toi­muvad ea­ka­te­le kaks väl­ja­sõi­tu Nõmb­ra met­sa­resto­ra­ni. Esi­me­sel kor­ral on ka­vas ko­ri­lus­retk, tei­sel kor­ral tut­vus­ta­tak­se met­sa­kümb­lust – met­sa­te­raa­piat ja loo­dus­põ­hi­seid heao­lu­sek­ku­mi­si. Mõ­le­mal kor­ral on met­sas ka ühi­ne kok­ka­mi­ne.

Ida-Har­ju In­vaü­hin­gu pro­jek­ti „Ak­tiiv­ne ja te­gus Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing“ toe­ta­tak­se 6029 eu­ro­ga. Sel­le eest on ka­vas 4 di­gi­tur­va­li­su­se koo­li­tust Toi­la SPAs.

Raa­si­ku vald

Aru­kü­la MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi saab pro­jek­ti­le „Omas­te­hool­du­se kva­li­tee­di tõus lä­bi tead­lik­ku­se kas­vu“ 1835 eu­rot. Sel­le eest on omas­te­hool­da­ja­te­le ka­vas koo­li­tus „Hool­dus­va­ja­du­se­ga isi­ku põe­ta­mi­ne ko­dus“, sa­mu­ti Raa­si­kul ja Aru­kü­las es­maa­bi­koo­li­tu­sed ea­ka­te­le.

OÜ No­ma Grupp pro­jek­ti „Mä­lu­ga koos ja lii­ku­des – Raa­si­ku 55+ ak­tiiv­susp­rog­ramm“ toe­ta­tak­se 4660 eu­ro­ga. Sel­le eest koo­li­ta­tak­se ju­hen­da­ja ja toi­mu­vad mä­lut­ree­nin­gud, see­nior­võim­le­mi­se tree­nin­gud ning fü­sio­te­ra­peu­dist tree­ne­ri in­di­vi­duaal­sed kon­sul­tat­sioo­nid.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts saab toe­tust ka­he­le al­ga­tu­se­le, kum­ma­le­gi 6000 eu­rot. Pro­jek­ti „Raa­si­ku val­la ea­ka­te­le uued või­ma­lu­sed“ raa­mes hak­ka­vad koo­li ar­vu­tik­las­sis toi­mu­ma va­ne­maea­lis­te­le in­fo­teh­no­loo­gi­lis­te pä­de­vus­te aren­da­mi­se koo­li­tu­sed, li­saks kor­ral­da­tak­se ju­hen­da­tud loo­dus­mat­ka­sid koos gii­di­ga. Tei­ne pro­jekt „Ve­siae­roo­bi­ka hoiab nii vai­mu kui füü­sist“ al­gab sep­temb­ris ja kes­tab ap­ril­li­ni – üks kord nä­da­las viiak­se ea­kad Aru­kü­last Jü­ri uju­las­se tree­ni­ma.

OÜ Loov­te­ra ühisp­ro­jek­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le toe­ta­tak­se 5260 eu­ro­ga. Pro­jek­ti­ga „16+ Vih­ma­va­ri eri­va­ja­du­se­ga noor­te sot­siaal­seks kaa­sa­mi­seks“ soo­vi­tak­se är­gi­ta­da eri­va­ja­dus­te­ga noor­te oma­va­he­list suht­le­mist ja nen­de pe­re­kon­da­dest võr­gus­ti­ku tek­ki­mist.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja järg­mi­ne ES­Fi taot­lus­voo­r on ka­vas järg­mi­sel ke­va­del.