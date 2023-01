TANEL LAANMÄE tegi tippspordiga lõpparve

Eesti Kergejõustikuliidu mullusel aastalõpugalal tänati endist tippsportlast, Anija valla elanikku Tanel Laanmäed panuse eest Eesti sporti.

„Lahkuda tuleb väärikalt – mitut asja hästi teha ei jõua ning tõmbasin tippspordiga tegelemisele joone alla,“ ütleb Eesti odaviskajate paremikku kuulunud mees, kes veel poolteist aastat tagasi mõlgutas mõtteid võistlusareenile naasta.

Paaril viimasel aastal Anija Valla Spordimaailma tegevjuhina töötanud Tanel Laanmäe tunnistab, kuna on odaviskajana olnud üsna tipu lähedal, pakuks rahuldust vaid uuesti samale tasemele jõudmine: „Kui oled oda visanud 85 meetrit, siis 75meetrised visked seda ei tee. Et rohkem suuta, tuleks teha väga palju trenni. Kindlasti on see eelkõige tahtejõu küsimus – kui midagi väga tahad, suudad tõenäoliselt jõuda eesmärgile vähemalt ligilähedale. Kui on natukenegi ükskõik, siis suure tõenäosusega seda ei saavuta, spordis tuleb endast anda ikka vähemalt 120 protsenti. Mina enam nii motiveeritud ei ole.“

Väsitas rutiin, mis sportlasi igapäevaselt saadab, ning omaette teema oli vigastused – odaviskaja Tanel Laanmäel on olnud 11 luumurdu, üle kümne operatsiooni ja palju väiksemaid hädasid. Treenimist on ta ka pärast vigastusest ja operatsioonidest taastumist alati jätkanud, kuid eelmistel aastatel põhjustas koroona suurema sunnitud pausi, sest spordisaalis käia ei saanud ja võistlused jäeti ära.

„Kui võistelda ei saa, ei tule ka raha, toetused olid suhteliselt minimaalsed, tuli leida töökoht. Muidugi saaks ka töö kõrvalt treenida, aga kui teed täiel määral sporti, oled kogu aeg ka väsinud. Poissmehel oleks lihtsam, kuid mul on pere, neli koera, kanad ja muu majapidamine, lisaks veel kuus hektarit maad hooldada. Kui oleksin tippspordiga jätkanud, oleksid nii pere kui töö kannatanud,“ mõtiskleb endine odaviskaja.

Parim saavutus – universiaadi kuld

Tanel Laanmäe sportlaskarjääri kõige kõvem saavutus oli 2015. aastal Lõuna-Koreas Gwangjus toimunud universiaadil võidetud kuldmedal.

„Universiaad on üliõpilaste võistlus, kuid sama kõrge tasemega kui olümpiamängud või maailmameistrivõistlused. Ühel aastal viskasid kaks paremat oda 91 meetrit, MMil nii kõva taset polegi olnud,“ märgib ta.

Paremuselt teiseks saavutuseks peab Tanel Laanmäe isiklikku rekordit 85.04 meetrit, mille viskas 2016. aastal Gustav Sule memoriaalil. See on Eesti kõigi aegade neljas tulemus.

„Ka igasugu muid võite, mis tegid meelehead, oli päris palju, kuid need kaks olid peamised. Äge on ka see, et olin kõrgel tasemel päris pikalt. Juba noorteklassis, 16aastaselt olin omavanustest maailma neljas ning sellest peale kuni 28aastaseni igal aastal Eesti koondises. Kolm korda käisin maailmameistrivõistlustel, korra olümpiamängudel, mitmeid kordi Euroopa meistrivõistlustel,“ loetleb 33aastane Tanel Laanmäe.

MMil oli tema parim koht 13., 2016. aasta olümpiamängudelt Rio de Janeiros naases 18. kohaga.

Endine tippsportlane leiab, et võid käia palgatööl ning töötada kahekümneselt edukas firmas, kuid väga lahe on olla tegija ka spordimaailmas – sõita laagritest laagritesse ning võistelda publiku ees suurtel staadionidel maailma eri paigus.

Ta kinnitab, et saamata jäänud võidud kripeldama ei jää: „Sageli öeldakse, kui sportlane lõpetab oma karjääri siis, kui võiks veel edasi teha, nutab ta kogu ülejäänud elu seda taga, mida kõike oleks võinud veel saavutada. Mina ei tunne, et mul oleks sportlasena midagi tegemata jäänud.“

Kunagi oli Tanel Laanmäel plaan võistelda niikaua, et ka oma poeg näeks teda võistlemas.

„Tahtsin, et ta näeks, et issi viskab oda kaugele. Õnneks on videosid küll, kust poeg seda tulevikus võib vaadata,“ sõnab ta.