Sõnumitoojas 20. märtsil

• Kuusalu kooli projekteerija valitud;

• Kuusalu pasunakoor esitas minikontserdil kaks uudisteost;

• Salmistu sadama konkursile esitati üks pakkumine;

• Hara Sadam EVEA konkursi nominent;

• Kuusalu raamatukogu lugemisklubi;

• Kahala uus külavanem on JANNO LAENDE;

• Kuusalu kihelkonna ajalookonverents tuleb Loksal;

• Arenduskoja toetusvooru esitati 50 taotlust;

• Aegviidu ja Kuusalu kool on teatesuusatamises Harjumaa parimate seas;

• Anija vallas on riigi raha eest 24 huviringi või treeningut;

• Voose rahvamaja ei kingita veel külaseltsile;

• Anija valla sotsiaaltööspetsialist;

• Põrgupõhja meeskond tuli viiendat korda Anija valla meistriks saalijalgpallis;

• Vallavanem TOOMAS TEEVÄLI: „Vallaeelarve esimene prioriteet on Raasiku ÜVK.“;

• Linnakse elanikud ja päikesepargi arendaja jõudsid kompromissile;

• ÜKS KÜSIMUS: Aruküla Pääsulinnu kooli sünnipäeva tähistamiseks on tulemas mitu kontserti. Kus need toimuvad ja kes esinevad?;

• Volikogu kinnitas Raasiku valla 2024. aasta eelarve;

• Vald müüb Arukülas Grossi poe jaoks maad;

• Aruküla kool võitis minikäsipallimängude finaalturniiri;

• Raasiku valla mälumängu võitis võistkond Must;

• Bussisõitjate rahulolu-uuring;

• Trauma põlvkonnale – 75 aastat suurküüditamisest;

• 75 aastat märtsiküüditamisest.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. märtsil.