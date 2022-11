Sõnumitoojas 16. novembril

• Harjumaa aasta küla 2022 on LEESI;

• Scandinor rajab Kuusallu puidutööstuslinnaku;

• Hollywoodi filmivõtetel särab Pärispeal öösiti kunstlik kuu;

• Kuusalu kooli kettagolfirada on avatud;

• Uusehitised Kuusalu vallas aasta parimate konkurssidel;

• Kuusalu vald müüb Viinistu ridamaja korteri;

• Kuusalu valla sotsiaaltranspordiga jätkab Koplimetsa OÜ;

• Kehra kunstidekooli õpilane KIRA MIHHAILOVA võitis

haikuvõistluse Grand Prix´;

• Kehra kunstidekooli juubelinädal;

• Anija ja Raasiku valla ettevõtjad käisid õppereisil Lätis;

• Raasiku volikogu kiitis heaks OÜ Raven ühinemise Anija valla vee-ettevõttega Velko AV;

• Kiviloo kunagise koolimaja tulevik on endiselt lahtine;

• Raasiku vallavalitsusse luuakse 4 uut ametikohta;

• Raasikul on lasteaiaõpetajate kunstinäitus;

• Abiks Raasiku valla otsustajatele;

• Raasiku valla peatustesse solarvalgustid;

• Muudatus Raasiku vallavalitsuses.

