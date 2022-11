Aken­de ja us­te res­tau­ree­ri­mi­set­te­võ­te Scan­di­nor tea­tas, et ra­jab Kuu­sa­lu ale­vik­ku pui­du­töös­tus­lin­na­ku, mis peaks val­mi­ma 2025. aas­taks. Pui­du­töös­tus­lin­nak tu­leb Kuu­sa­lu te­ha­se 4,5 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le. Sin­na te­hak­se uus toot­mi­sük­sus ja kõr­va­let­te­võt­ted, lin­na­ku­ga luuak­se esial­gu li­gi 120 töö­koh­ta. Te­ha­se kin­nis­tu on en­di­selt oma­ni­kult ära os­te­tud, seal­sed hoo­ned on ka­vas re­konst­ruee­ri­da. Toot­mi­se­ga plaa­ni­tak­se alus­ta­da 2026. aas­tal.

Tootmislin­na­kut ajen­das Kuu­sa­lus­se ra­ja­ma Ees­tis küm­me aas­tat te­gut­se­nud res­tau­ree­ri­mi­set­te­võt­te Scan­di­nor OÜ te­gev­ju­hi Ma­dis Ta­ru­mi sõ­nul eel­nev kok­ku­puu­de val­la­ga: „Kuu­sa­lu ka­suks rää­ki­sid ka toi­miv ja hea inf­rast­ruk­tuur, näi­teks Kuu­sa­lu ale­vi­ku tee­nus­te mit­me­ke­si­sus. Krun­dil on hea asu­koht Tal­lin­na suh­tes ning toot­mi­sa­la on mei­le so­bi­va suu­ru­se­ga. Re­no­vee­ri­ta­val te­ha­se­hoo­nel on ka aja­loo­li­ne väär­tus, seal oli ku­na­gi suur au­to­re­mon­diet­te­võ­te.“

Ta li­sas, et Scan­di­nor teeb Kuu­sa­lu val­la­ga koos­tööd, te­ha­se hoo­ne esi­me­se kor­ru­se ruu­mi­des hoia­vad Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke­le ko­gu­tud es­ma­tar­be­kau­pu, rii­deid, mööb­lit, las­te män­guas­ju.

Ma­dis Ta­rum: „Uue toot­mi­sük­su­se Kuu­sal­lu ra­ja­mi­ne elav­dab nii ko­ha­lik­ku töö­jõu­tur­gu kui ka ko­gu­kon­da. Te­ha­se krunt te­hak­se ava­tu­maks. Pea­hoo­nes­se on pla­nee­ri­tud Kuu­sa­lu et­te­võt­ja­te­le kau­ban­dus- ja töös­tus­pin­nad, tei­se­le kor­ru­se­le bü­roo­pin­nad. Ees­märk on luua ka val­la esi­me­ne a la car­te res­to­ran/bist­roo.“

