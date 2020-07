Salmistu sadama riigihange nurjus

Kuusalu vallavalitsus lükkas tagasi Salmistu sadama rekonstrueerija riigihankesse esitatud kõik 4 pakkumist, sest need ületasid tööde eeldatavat maksumust. Hinnad ulatusid koos käibemaksuga 1,78 eurost kuni 2,34 miljoni euroni. Hanke piirhinnaks oli määratud 1,5 miljonit eurot. Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vallavalitsus kuulutab välja uue hanke. Riik on lubanud toetada Salmistu sadama rekonstreerimisprojekti esimest etappi 790 311,40 euroga. Esimese etapiga tuleb valmis teha sadama vesiehitused – kai ja kaitsemuuli. Toetusraha edastab Riigi Tugiteenuste Keskus. Salmistu sadam on ehitatud 1970ndatel aastatel.