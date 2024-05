Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 25. ap­ril­li is­tun­gil Sal­mis­tu sa­da­ma ka­su­tus­ta­sud ala­tes 1. maist ku­ni 30. sep­temb­ri­ni 2024. Kin­ni­ta­tud on sa­da­ma­kai­de ka­su­ta­mis­ta­sud ole­ne­valt ka­su­tu­sa­ja pik­ku­sest ja alu­se suu­ru­sest, sa­da­ma ter­ri­too­riu­mi­le trans­por­di­va­hen­di­ga si­se­ne­mi­se ja par­ki­mi­se, tal­ve­hoiu ja tee­nus­kai ka­su­ta­mi­se ta­sud. Sa­da­ma park­las par­ki­mi­se tun­ni­ta­su on 1 eu­ro. Sal­mis­tu sa­da­ma kap­ten on Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, kes kin­ni­ta­ti sel­les­se ame­tis­se, kui val­la re­konst­ruee­ri­tud sa­dam Sal­mis­tul re­gist­ree­ri­ti sa­da­ma­na. Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kaks aas­tat ta­ga­si han­ke­ga võit­nud Port Sal­mis­tu OÜ-l jäi uus sa­da­ma­kap­ten kin­ni­ta­ma­ta ning et­te­võ­te loo­bus mul­lu det­semb­ris hoo­nes­tu­sõi­gu­sest in­ves­tee­rin­gu­sum­ma­de puu­du­mi­se tõt­tu. Käe­so­le­val na­vi­gat­sioo­ni­hooa­jal kor­ral­dab Sal­mis­tu sa­da­ma ope­ree­ri­mist Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus.