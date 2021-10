Ehi­tus­fir­ma Kau­rits OÜ alus­tas Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mis­töö­de­ga mul­lu sep­temb­ris. Vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­leb uus sa­dam val­la­le üle an­da 8. no­vemb­ril 2021.

Kau­rits OÜ pro­jek­ti­juht Ivo Lõh­mus üt­leb, et ehi­tus­tööd sa­da­mas on nüüd­seks lõ­pe­ta­tud, vii­mas­te töö­de­na sü­ven­da­ti me­re­mär­ki­de ehk tood­ri­te­ ala. Val­la­va­lit­sus me­net­leb etap­pi­de kau­pa ka­su­tus­tea­ti­si.

Ivo Lõh­mus: „Kuu­sa­lu vald sai Sal­mis­tu­le uue sa­da­ma, va­na la­gu­ne­nud sa­dam on täie­li­kult lam­mu­ta­tud. Pro­jekt on suu­res plaa­nis õn­nes­tu­nud. Meie et­te­võ­te an­dis en­da os­kus­te­le tu­gi­ne­des pa­ri­ma ja loo­da­me, et sa­dam rah­va­le meel­dib.“

Pro­jek­ti­ju­hi sõ­nul tu­li tor­mi­dest lõ­hu­tud kai lam­mu­ta­mi­sel väl­ja viis­teist tet­ra­poo­di ehk lai­ne­murd­jat, mis on säi­li­ta­tud ja jää­vad mee­nu­ta­ma va­na sa­da­mat. Need on pan­dud ida­pool­se kal­da­kind­lus­tu­se ser­va.

Ta li­sab, et uue sa­da­ma teeb eri­li­seks vaa­te­torn, mil­le Kau­rits OÜ re­no­vee­ris: „Torn jäi sa­da­ma ehi­tu­se­le et­te, see tu­li lah­ti mon­tee­ri­da. Me­tal­lo­sa on taas­ta­tud ja üle vär­vi­tud, tre­pid ja kä­si­puud pan­dud uued. Vaa­te­tor­nil on nüüd tei­ne asu­koht, mis an­nab ilu­sa vaa­te sa­da­ma­le ja ran­na­le. Igal sa­da­mal sel­list vaa­te­tor­ni po­le.“

Veel mär­gib Ivo Lõh­mus, et na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg lõ­peb 31. ok­toob­ril, mis tä­hen­dab, et tal­veks val­mis­tu­mi­ne al­gab just siis, kui ehi­ta­ja an­nab ka­su­tus­val­mi­du­ses sa­da­ma tel­li­ja­le üle ning en­ne jää tu­le­kut peab tood­rid veest väl­ja võt­ma.

