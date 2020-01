„Viru raba jääksoo veerežiimi taastamisel jäävad nähtavaks nii freesturba- kui ka pätsturbakaevandusala ning ala omapärast ajalugu saab ka edaspidi tutvustada,“ lau­sus RMK loo­dus­kait­seo­sa­kon­na loo­dus­kait­ses­pet­sia­list Lee­vi Krumm Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas en­ne jõu­lu­pü­hi toi­mu­nud in­fo­päe­val vas­tu­seks MTÜ La­he­maa Loo­dus­koo­li loo­dus­gii­di­de Maie It­se ja Maar­ja Oru­sa­lu kom­men­taa­ri­le, et Vi­ru ra­ba on kom­pakt­ne loo­dus­muu­seum, seal­sed en­di­sed tur­ba­väl­jad on pä­rand­kul­tuur, neid ei to­hiks kao­ta­da ega upu­ta­da.

Loo­dus­koo­li gii­did li­sa­sid, et taas­ta­mis­töö­de käi­gus teh­tud pai­su­de­ga on ra­bas kas­va­vaid puid üle uju­ta­tud. Maar­ja Oru­sa­lu kir­jel­das, kui­das õpi­las­tel on kah­ju, et need puud ei jää el­lu ning on ar­va­tud, et ra­ba ei taas­ta mit­te loo­du­se kaits­jad, vaid rüüs­ta­jad.

