RMK pole nõus Aruküla männikus lageraie keelamisega

Ligi kuu aega tagasi sai Raasiku vallavalitsus kirja rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnalt. Teatati, et ministeeriumi poole pöördus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kuna neil on Raasiku vallavalitsusega valla üldplaneeringuga seotud lahendamata erimeelsusi.

Erimeelsus on seotud Aruküla ühe sümboliga – kümneid hektareid hõlmava männikuga, kus on nii era-, valla kui riigimaid. RMK-l on seal üle 31 hektari metsa. Vallavalitsus soovib valla uues üldplaneeringus fikseerida, et Aruküla männikus on lageraie keelatud. RMK pole sellega nõus, soovitas sätestada, et männikus majandatakse metsa omaniku ja omavalitsuse kokkulepitud metsade majandamise kava alusel. Vallavalitsuse meelest ei anna see piisavat kindlust väärtusliku ala kaitsmiseks.

Juulis arutasid vallavalitsuse ja RMK esindajad Aruküla männikuga seotut vallavalitsuse initsiatiivil toimunud kohtumisel. Pärast seda lubas vallavalitsus kaaluda, kas ja millistel tingimustel ollakse nõus lageraiet lubama, kuid jäi siiski esialgse seisukoha juurde.

