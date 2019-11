Di­rek­tor REN­NA REI­SI, Ala­ve­re koo­lil on tra­dit­sioon igal juu­be­lil oma vi­list­las­te­le mi­da­gi kin­ki­da. Mis kin­gi­tu­se te­gi­te nüüd, koo­li 175. sün­ni­päe­val?

„Koo­li sün­ni­päe­vaks koos­ta­si­me raa­ma­tu „Ala­ve­re kool. Uue ma­ja 30 len­du“. Viis aas­tat ta­ga­si il­mus juu­be­liks õpe­ta­ja Mai­mu Las­si koos­ta­tud koo­li aja­loo­li­ne üle­vaa­de, tä­na­vus­se raa­ma­tus­se koon­das ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja Kris­tii­na Lu­haäär prae­gu­se koo­li­ma­ja vi­list­las­te mä­les­tu­sed, li­saks kõi­gi len­du­de fo­tod ja lõ­pe­ta­ja­te ni­med. Mee­nu­tus­test sai­me kin­ni­tust, et koo­lia­jast jää­vad kõi­ge pa­re­mi­ni meel­de klas­si­vä­li­sed üri­tu­sed ja nal­ja­kad juh­tu­mid. Sel­gus ka, et ta­gant­jä­re­le hin­da­vad õpi­la­sed vä­ga ran­geid ja nõud­lik­ke õpe­ta­jaid, ke­da koo­lia­jal pel­ga­sid.“

Viis aas­tat ta­ga­si üt­le­si­te koo­li juu­be­lil, et Ala­ve­re koo­li väl­ja­kut­se on ol­la kon­ser­va­tiiv­ne, sa­mas kaa­saeg­ne. Kui­das on prae­gu?

„Sa­mad soo­vid on meil jät­ku­valt – ol­la heas mõt­tes kon­ser­va­tiiv­ne, kuid vaiel­da­ma­tult kaa­saeg­ne. Su­vel üt­le­sin õpe­ta­ja­te­le pre­si­dent Too­mas Hend­rik Il­vest pa­raf­ra­see­ri­des, et see tee, mis tõi meid siia, eda­si ei vii. Elu muu­tub tä­na­päe­val kii­res­ti ja õpe­ta­ja­te­na pea­me ar­ves­ta­ma sel­le­ga, mis meid ümb­rit­seb. Koo­li­kul­tuur on en­di­selt tu­gev, sest see on tu­ge­va­tel alus­tel – õpe­ta­jas­kond on vä­ga kul­tuur­ne rah­vas – kuid pea­me muut­ma õpe­ta­mist. In­fop­rü­gi, mil­les lap­sed vii­bi­vad, on mee­le­tult pal­ju. Kool ei ole enam kau­gelt­ki ai­nus in­fo­ka­nal ja las­tel on ras­ke olu­list eba­olu­li­sest eris­ta­da. Õp­pi­mi­ne on nen­de jaoks ko­ha­ti na­gu tun­nel, mis tu­leb lä­bi­da, kuid nad ei mõis­ta, mi­da sel­lest tee­kon­nast kaa­sa võt­ta. Se­da pea­me meie õpe­ta­ma. Sel­leks on­gi va­ja ha­ka­ta roh­kem rää­ki­ma õpe­ta­mi­sest. Kind­las­ti peaks ole­ma roh­kem õpe­ta­jalt õpe­ta­ja­le õp­pi­mist, tu­leks kü­las­ta­da üks­tei­se tun­de. Meie sel­le­ga sü­gi­sel alus­ta­si­me, kuid ta­haks jät­ka­ta. Sel­li­ne õp­pi­mi­ne võib ol­la ka­su­li­kum kui mõ­ni täiend­koo­li­tus-kur­sus. Kuid õpe­ta­jad pea­vad li­saks vä­ga pal­ju uu­ri­ma. On vä­ga häid uu­rin­guid sel­le koh­ta, mil­li­sed mee­to­did töö­ta­vad tä­na­päe­va last õpe­ta­des pa­re­mi­ni.

Loe pikemalt 27. novembril ilmunud Sõnumitoojast. Alates 4. detsembrist on täismahus artikkel kättesaadav ka siinsamas veebis.