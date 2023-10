Raasiku vallavolikogu valis 14 poolthäälega uueks vallavanemaks TOOMAS TEEVÄLI

Teisipäeval, 3. oktoobril valis Raasiku vallavolikogu uueks vallavanemaks Toomas Teeväli. Tema kandidatuuri seadis Kodukoha Valimisliidu nimel üles Avo Möls. Rohkem kandidaate volikogu istungil ei esitatud. Toomas Teeväli poolt anti salajasel hääletusel 14 häält, istungil osalesid volikogu 16 liiget.

Toomas Teeväli asub vallavanema ametisse 16. oktoobril. Seni jätkab vallavanema ülesannetes vallavalitsuse liige Ants Kivimäe, kes on vallavanema kohuseid täitnud alates 16. septembrist. Eelmine vallavanem, pärast 2021. aasta valimisi vallavanemaks valitud Raul Siem teatas 12. septembril volikogu istungil oma tagasiastumisest, tema viimane tööpäev vallavanemana oli 15. septembril.

Raasiku 17liikmelise vallavolikogu koalitsiooni kuuluvad Kodukoha Valimisliit, kellel on 7 kohta ja EKRE, kellel on 2 kohta. 7 kohta on opositsioonis oleval valmisliidul Raasiku Vald, volikokku kuulub ka üksikkandidaat Garina Toomingas.

Lähemalt järgmise kolmapäeva, 11. oktoobri Sõnumitoojas.