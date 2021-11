Raasiku vallavanemaks valiti RAUL SIEM

RAUL SIEMI poolt anti 9 häält, senise vallavanema ANDRE SEPA poolt hääletasid volikogu 8 liiget.

Raasiku vallavolikogu uue koosseisu teisel istungil teisipäeval, 23. novembril valiti uus vallavanem.

Ants Kivimäe EKRE nimekirjast seadis üles Raul Siemi ning Tiina Rühka valimisliidu Raasiku Vald nimel senise vallavanema Andre Sepa kandidatuuri. Mõlemad kandidaadid said võimaluse end tutvustada ning vastasid volikogu liikmete küsimustele.

Raul Siem rääkis, et on abielus, 3 lapse isa, elab Rae vallas, tal on kaks kõrgharidust, töötanud 20 aastat avalikus ja erasektoris, töötanud maksu- ja tolliametis, siseministeeriumis, eelmises valitsuses oli väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. Praegu on Rae vallavolikogu liige.

Andre Sepp ütles, et on vallavanemana töötanud volikogu 5 koosseisuga, vahepeal kuulus riigikokku, kus oli väliskomisjonis ja põhiseaduskomisjonis. Ta märkis, kauaaegse vallavanemana on saanud selgeks, et see on missiooniga töö olukorras, kus raha on alati piiratud. Ta on püüdnud oma meeskonnaga ehitada kogukondlikku omavalitsust. Andre Sepp lausus, et viimase nelja aastaga on vallas tehtud investeeringuid rohkem kui kunagi varem, 12,8 miljonit eurot. Ta märkis, et see on Eesti ühe väikseima ametnikkonnaga omavalitsuse jaoks olnud suur väljakutse.

Salajasel hääletusel toetas Raul Siemi valimist vallavanemaks 9, Andre Sepa poolt olid 8 volinikku.

Uus vallavanem on EKRE liige, oli eelmises valitsuses alates aprillist 2020 kuni tänavu jaanuarini väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. Ta on teist koosseisu Rae vallavolikogu liige. Tänavustel kohalikel valimistel sai EKRE esinumbrina 604 häält.