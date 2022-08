Ala­tes 18. juu­list töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­na Rii­na Rand (pil­dil), kes se­ni töö­tas val­la­va­lit­su­ses maa­kor­ral­da­ja­na. Rii­na Rand va­li­ti väl­ja vest­lu­se­le kut­su­tud 5 kan­di­daa­di seast. Val­la­va­nem Raul Siem kin­ni­tas, et Rii­na Rand oli osa­kon­na pea­mis­tes töö­vald­kon­da­des – pla­nee­ri­mi­se, ar­hi­tek­tuu­ri, maa­kor­ral­du­se ja ehi­tu­se alal – kõi­ge tu­ge­vam kan­di­daat. Rii­na Rand on pä­rit Tal­lin­nast, Raa­si­ku val­da ko­lis 8 aas­tat ta­ga­si. 2011. aas­tal lõ­pe­tas Eu­ro­aka­dee­mias kesk­kon­na­kait­se tea­dus­kon­na, sa­mal aas­tal läks töö­le ve­te­ri­naar- ja toi­dua­me­tis­se, kus oli söö­ta­de bü­roo peas­pet­sia­list. Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses töö­tab Rii­na Rand ala­tes det­semb­rist 2018, töö kõr­valt oman­das 2021. aas­tal Ees­ti Maaü­li­koo­lis ma­gist­rik­raa­di geo­dee­sia, kin­nis­va­ra- ja maa­kor­ral­du­se eria­lal. Rii­na Rand üt­les, et val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­hiks kan­di­dee­ri­mi­ne oli tal­le uus väl­ja­kut­se: „Olen siin töö­ta­des li­saks maa­kor­ral­du­se­le ka pla­nee­rin­gu­te ja ehi­tu­se vald­kon­na tee­ma­de­ga kok­ku puu­tu­nud, tean, mil­li­sed on prob­leem­ko­had ning kui­das osa­kon­da ja tee­nu­seid pa­re­mi­ni toi­mi­ma saa­da.“