Ala­tes 15. maist töö­tab Raa­si­ku val­las pe­re­de- ja en­ne­tus­töös­pet­sia­lis­ti­na Ege Kim­mel (pil­dil). Ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis sot­siaal­töö eria­la ning töö­ta­nud li­gi küm­me aas­tat las­teae­da­des – las­teaiaõ­pe­ta­ja­na Tal­lin­nas ja Rae val­las Peet­ri las­teaias ning vii­ma­sed kaks aas­tat oli Jär­ve­kü­la las­teaia õp­pe­juht. „Mind kõ­ne­tas kuu­lu­tus, et ot­si­tak­se pe­re­de- ja en­ne­tus­töös­pet­sia­lis­ti ning ot­sus­ta­sin kan­di­dee­ri­da,“ sõ­nas Ege Kim­mel. Ta sel­gi­tas, et pe­re­de- ja en­ne­tus­töös­pet­sia­list on osa­li­selt las­te­kait­se­töö­ta­ja käe­pi­ken­dus, te­ma üle­s­an­ne on pe­re­sid toe­ta­da ja nõus­ta­da iga­päe­vae­lu­ga toi­me­tu­le­mi­sel. Töö tei­ne pool on en­ne­tus, sel­leks tu­leb koos­ta­da pro­jek­te ja kor­ral­da­da nen­de el­lu­vii­mist. Ege Kim­mel on pä­rit Pär­nu­maalt, prae­gu elab Rae val­las.