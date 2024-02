Ava­li­kul aru­te­lul olid vas­tu­sei­su väl­jen­da­mas li­gi 100 ela­nik­ku.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus Kul­li kü­la ela­ni­kud ava­li­ku­le koo­so­le­ku­le, et aru­ta­da, kas ja mis tin­gi­mus­tel ol­lak­se nõus nen­de kü­las Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee ää­rest 50 meet­ri kau­gu­sel asu­va­tel Tjor­ve­ni ja Ju­liu­se maaük­sus­tel kruu­sa­va­ru­de uu­ri­mi­se ja kruu­sa kae­van­da­mi­se­ga.

Val­la­va­lit­su­se tei­se kor­ru­se koo­so­le­ku­te­ruum oli nel­ja­päe­va, 8. veeb­rua­ri õh­tul puu­püs­ti täis – ava­li­kul aru­te­lul re­gist­ree­ri­sid end osa­võt­jaks 96 ela­nik­ku, koos val­la­va­lit­su­se ning kruu­sa uu­ri­mist ja kae­van­da­mi­se ra­ja­mist taot­le­va Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ esin­da­ja­te­ga oli ko­hal roh­kem kui 100 ini­mest.

Ko­hus mää­ras: leid­ke komp­ro­miss

Möö­du­nud su­vel an­dis kesk­kon­naa­met Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et on võt­nud me­net­lus­se Kul­li kruu­sa­kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa ja Kul­li uu­rin­gu­ruu­mi uu­rin­gu­loa taot­lu­se ning kü­sis sel­le koh­ta ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ar­va­must. Taot­lu­sed esi­tas Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ. Taot­le­ta­va uu­rin­gu­ruu­mi pin­da­la on 24,9 hek­ta­rit. Mäee­ral­dis, mi­da kae­van­da­da soo­vi­tak­se, on 3,87 hek­ta­ril, koos tee­nin­dus­maa­ga 10,76 hek­ta­rit. Kruu­sa­va­ru on mäee­ral­di­sel 101 000 kuup­meet­rit, kesk­kon­na­lu­ba taot­le­tak­se 15 aas­taks. Te­gu on rii­gi­maa­ga. Lä­hi­mad ma­ja­pi­da­mi­sed on 200 meet­ri kau­gu­sel.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas sep­temb­ris ühe­hääl­selt mit­te nõus­tu­da maa­va­ra­de va­ru­de uu­ri­mi­seks ega kae­van­da­mi­seks lu­ba­de and­mi­se­ga. Val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann sel­gi­tas ava­li­kul koos­­o­le­kul, et vo­li­ko­gu oli vas­tu, sest Tjor­ve­ni kin­nis­tu­le ka­van­da­tak­se reo­vee­pu­has­tit, sel­le jaoks on al­ga­ta­tud ka de­tail­pla­nee­ring. Li­saks on Kul­li pea­lin­na lä­he­dal loo­dus­kau­nis ko­has kii­res­ti are­nev ti­hea­sus­tus­piir­kond.

„Vald ei ole ol­nud sel­le poolt, et sin­na kar­jää­ri te­ha. Nüüd ole­me koh­tus­se kae­va­tud ja Ma­ri­na Mi­ne­rals soo­vis ava­lik­ku aru­te­lu, või­b-ol­la leia­me komp­ro­miss­la­hen­du­se,“ üt­les kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Et­te­võ­te soo­vib, et ko­hus ko­hus­taks oma­va­lit­sust ot­sus­ta­ma uues­ti Kul­li uu­rin­gu­ruu­mi geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu ja kruu­sa­kar­jää­ri kae­van­da­mi­seks kesk­kon­na­loa­le koos­kõ­las­tu­se and­mi­se. Ko­hus on and­nud aja, mil­le jook­sul osa­poo­led saa­vad kaa­lu­da as­ja la­hen­da­mist komp­ro­mis­si­ga. Lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mus­test tu­leb koh­tu­le tea­da an­da mää­ra­tud täh­ta­jaks, 31. märt­siks.

Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Cas­par Rüü­tel rää­kis, et Raa­si­ku val­la ter­ri­too­riu­mil on aas­taid ol­nud kruu­sa ak­tiiv­se tar­be­va­ru plokk. Et­te­võ­te soo­vib saa­da sel­le kae­van­da­mi­sõi­gust. Maa­va­ra leiaks ka­su­ta­mist ehi­tu­ses ja Rail Bal­ti­cu ra­ja­mi­sel. Pa­ral­leel­selt kae­van­da­mis­loa taot­lu­se­ga esi­ta­ti kesk­kon­na­a­me­ti­le uu­rin­gu­loa taot­lus.

„Ole­me siin, et sel­gi­ta­da, proo­vi­da lei­da komp­ro­mis­si,“ sõnas Cas­par Rüü­tel.

Ela­ni­ke mu­red: ve­si, tolm, mü­ra, elu­kesk­kond

Üs­na emot­sio­naal­seks muu­tu­nud koo­so­le­kul tõid Kul­li ela­ni­kud väl­ja oma pea­mi­sed kae­van­du­se­ga seo­tud mu­red: nii­gi vi­let­sa vee kva­li­teet võib veel hal­ve­ne­da ning kae­vud jää­da kui­vaks, kae­van­da­mi­se­ga kaas­ne­vad mü­ra ja tolm, suu­re­neb kü­la lä­bi­va maan­tee liik­lus­koor­mus, vä­he­neb kin­nis­va­ra väär­tus.

Ma­ri­na Mi­ne­ral­si juht kin­ni­tas, et lii­va ja kruu­sa kae­van­da­des ei min­da nii sü­ga­va­le, et see piir­kon­na puur­kae­ve mõ­ju­taks, lii­va-kruu­sa­va­rud, mil­lest ol­lak­se hu­vi­ta­tud, asu­vad peal­mis­tes, vee­peal­se­tes kih­ti­des. See­tõt­tu ei ole te­ma hin­nan­gul või­ma­lik, et nen­de ka­van­da­tud te­ge­vus mõ­ju­taks vee­ta­set või kva­li­tee­ti. Et­te­võt­te esin­da­ja lu­bas siis­ki – kui mõ­nes ma­ja­pi­da­mi­ses peaks muu­tu­ma mi­da­gi vee kva­li­tee­dis või vee kät­te­saa­mi­ses, võ­tab Ma­ri­na Mi­ne­rals täie­li­kult vas­tu­tu­se ja taas­tab vee­va­rus­tu­se.

Et­te­võt­ja rää­kis veel, loo­dus­li­kust la­su­mist ma­ter­ja­li am­mu­ta­mi­sel-käit­le­mi­sel ei te­ki lii­va- ja kruu­sa­kar­jää­ris olu­list tol­mu. Kõi­ge suu­rem tol­mu­te­ki­ta­ja on trans­port, kui ma­si­nad lii­gu­vad kar­jää­ris sees või kruu­sa­teel.

„Kul­list saab ko­he Aru­kü­la-Pe­nin­gi mus­ta kat­te­ga maan­tee­le, mis­tõt­tu tol­mu te­ke on mi­ni­maal­ne,“ üt­les Cas­par Rüü­tel.

Kü­si­mu­se­le, kui­das hoi­tak­se ära, et tolm kar­jää­rist au­to­ra­tas­te­ga maan­tee­le ei pää­se, vas­tas ta, et kõi­ge kind­lam on te­ha kar­jää­ri väl­ja­veo­tee mus­ta kat­te­ga. Ka lau­sus ta: „Võin tei­le sa­jap­rot­sen­di­li­selt kin­ni­ta­da, et mü­ra, mis te­kib kar­jää­ris mõ­ne eks­ka­vaa­to­ri ja laa­du­ri töö­ta­mi­sest, ei pää­se esi­le. Ai­nu­ke, mis mü­ra te­ki­tab, on trans­port.“

Et­te­võ­te esin­da­jad kõnele­sid, et soo­vi­vad sõlmida oma­va­lit­su­se­ga ühis­te ka­vat­sus­te lep­pe, mil­les saab li­saks kae­van­da­mis­loa­le fik­see­ri­da kae­van­da­mi­se­ga kaas­ne­vad lee­ven­dus­meet­med ja pii­ran­gud, ning lu­ba­sid va­ja­du­sel kaa­sa­ta kesk­kon­naeks­per­te. Kul­li ela­nik­ke see ei veen­nud. Nad tõid väl­ja mit­meid põh­ju­seid, miks on kae­van­du­se vas­tu. Kü­la asub nõr­ga kaits­tu­se­ga põh­ja­veea­lal. Ju­ba prae­gu on liik­lus maan­teel nii ti­he, et hom­mi­kul peab ko­du­tee ots­tes tükk ae­ga oo­ta­ma, en­ne, kui maan­tee­le pää­seb. Kui maan­teel hak­ka­vad sõit­ma suu­red au­tod, on see oht­lik eel­kõi­ge las­te­le, kes käi­vad jalg­ra­tas­te­ga Aru­kü­la või La­ge­di koo­lis. Ka­van­da­ta­va kar­jää­ri lä­he­dal on aja­loo­li­se väär­tu­se­ga Aru­kü­la esi­me­ne koo­li­ma­ja, lä­he­du­ses on veel esi­me­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal ehi­ta­tud ma­ju, mis ei kan­na­ta tee­del ras­ke­te ma­si­na­te pi­de­vat sõit­mist. Kü­las on kaks li­gi 50 krun­di­ga aren­dust, kee­gi ei ta­ha sin­na ko­du ra­ja­da, kui kõr­va­le tu­leb kae­van­dus, ka prae­gus­te ela­ni­ke kin­nis­va­ra väär­tus lan­geb. Kü­las elut­se­vad lin­nud-loo­mad, nei­le peab jää­ma ro­he­ko­ri­dor.

„Kui­das te saa­te üld­se ar­va­ta, et me ole­me oma elu­kesk­kon­da kar­jää­ri te­ge­mi­se­ga nõus?” kü­si­sid ela­ni­kud et­te­võt­jalt ja kin­ni­ta­sid, et Kul­li rah­vas ei nõus­tu kar­jää­ri­ga mit­te ühel­gi tin­gi­mu­sel.

„Ole­me va­li­nud sel­le oma ko­du­ko­haks ja po­le va­ja te­ha min­geid uu­rin­guid – ra­ja­ge mei­le kerg­liik­lus­tee kas või Saa­re­maa­ni, vas­tus on ei,“ öel­di koos­o­le­kul.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list JO­HAN­NA SEP­MANN:

„Val­la­va­lit­sus ja Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ ot­sus­ta­sid, et kü­si­me Kul­li kü­la ela­ni­ke ar­va­must ja ehk on või­ma­lik nen­de abi­ga lei­da komp­ro­miss­la­hen­dus, aga toi­mu­nud aru­te­lul oli rah­va vas­tu­seis vä­ga konk­reet­ne. Sain en­ne koo­so­le­kut veel 14 kir­ja ini­mes­telt, kes ko­ha­le tul­la ei saa­nud. Ka kõi­gis neis kin­ni­ta­tak­se vas­tu­sei­su kae­van­du­se­le.

Aru­te­lu läheb uues­ti pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni. See­jä­rel ot­sus­tab vo­li­ko­gu, kas koh­tu­tee jät­kub või tu­leb Ma­ri­na Mi­ne­ral­si­ga lei­da komp­ro­miss ko­ha­li­ke ela­ni­ke jaoks või­ma­li­kult hea­de tin­gi­mus­te­ga.

Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi jääb Kul­li kruu­sa­maard­la poo­le­nis­ti ro­he­võr­gus­ti­ku­ko­ri­do­ri ning il­ma eks­per­di ar­va­mu­se­ta ja vaat­lus­te­ta ei saa ol­la kin­del, et ro­he­võr­gus­ti­ku si­du­sus jääb pü­si­ma. Lä­he­dus­se jää­vad mit­me kait­sea­lu­se lin­nu­lii­gi elu­pai­gad. Sel­le­pä­rast oleks va­ja en­ne kesk­kon­na­lu­ba­de me­net­le­mist te­ha põh­ja­li­ku­maid uu­rin­guid. Hin­na­ta tu­leb ka kae­van­du­se­ga kaas­ne­vaid sot­siaal­ma­jan­dus­lik­ke mõ­ju­sid – mõ­ju ko­ha­li­ke ini­mes­te heao­lu­le, ter­vi­se­le, tur­va­li­su­se­le, kin­nis­va­ra väär­tu­se muu­tu­mi­se­le ja muu­le. Ala­tes 25 hek­ta­ri suu­ru­sest alast tu­leks te­ha kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne. Ma­ri­na Mi­ne­rals on kin­ni­ta­nud, et taot­le­sid uu­ri­ta­vaks alaks tead­li­kult 24,9 hek­ta­rit, et ei peaks kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­nan­gut te­ge­ma.

Kruu­sa­va­ru, mi­da soo­vi­tak­se Kul­list kae­van­da­da, on väi­ke. Võrd­lu­seks võib tuua Maar­du III kar­jää­ri, kust ka­van­da­tak­se 4 kuu­ga kae­van­da­da sa­mas ma­hus. Ka kva­li­tee­di poo­lest on tegu võrd­le­mi­si keh­va kva­li­tee­di­ga maa­va­ra­ga. Kas tões­ti on see sot­siaal-ma­jan­dus­li­kust kül­jest ta­suv, et min­na Kul­li ela­ni­ke nii suu­re tah­te vas­tu? Se­da enam, et Kul­li on are­nev ja suu­re po­tent­siaa­li­ga ti­hea­sus­tus­piir­kond.“