Raa­si­ku val­la­va­lit­sus esi­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se taot­lus­voo­ru pro­jek­ti „Vaim­se ter­vi­se tee­nu­se­toe­tus Raa­si­ku val­las“ ning sai 12 250 eu­rot toe­tust vaim­se ter­vi­se tee­nu­se pak­ku­mi­seks.

Ees­ti oma­va­lit­sus­te­le mõel­dud pro­jek­ti­voor ava­ti 14. veeb­rua­ril ning pla­nee­ri­ti kest­ma 30. no­vemb­ri­ni, ku­i ra­ha se­ni jät­kub. Nä­dal pä­rast taot­lus­te vas­tu­võt­mi­se al­gust, 21. veeb­rua­ril an­dis Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus tea­da, et ra­ha am­men­du­mi­se tõt­tu on taot­lus­voor su­le­tud. Kok­ku oli ja­ga­da 971 930 eu­rot.

Raa­si­ku val­la las­te­kait­se­spet­sia­list Anu Nõl­ve üt­les, ku­na eel­mi­sel aas­tal sai Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sa­mast meet­mest toe­tust, ol­di ka tä­na­vu esi­mes­te taot­le­ja­te hul­gas. Toe­tu­se suu­rus sõl­tub ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ela­ni­ke ar­vust ning toe­tu­se­le tu­li li­sa­da 30prot­sen­di­li­ne omao­sa­lus. Koos val­la omaosa­lu­se­ga pa­ku­tak­se Raa­si­ku val­la ela­ni­ke­le ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni vaim­se ter­vi­se tee­nu­seid 17 500 eu­ro eest. Sel­le eest on või­ma­lik saa­da ta­su­ta loov­te­raa­pia ja psüh­ho­loo­gi­li­se nõus­ta­mi­se tee­nust psüh­ho­sot­siaal­se heao­lu toe­ta­mi­seks. Tee­nu­sed on mõel­dud nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le, kes tun­ne­vad, et va­ja­vad tu­ge iga­päe­va­elus toi­me­tu­le­kuks.

Ku­ni 10aas­tas­te­le teeb Aru­kü­las ja Raa­si­kul loov­te­raa­piat Aru­kü­la las­teaia lo­go­peed Anu Käsk OÜst Loov­te­ra. Üle 10aas­tas­te­le las­te­le, noor­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le pa­kub Tal­lin­nas ja Aru­kü­las kuns­ti­te­raa­piat Ma­ri­ka Rat­nik MTÜst Pe­re­de ja Las­te Nõuan­de­kes­kus. Psüh­ho­loo­gi­list nõus­ta­mist või­vad noo­red ja täis­kas­va­nud saa­da Pe­re­de ja Las­te Nõuan­de­kes­ku­se psüh­ho­loo­gilt Lii­na Lüüt­se­palt Tal­lin­nas ja Aru­kü­las. Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud ini­mes­te­le on tee­nus ku­ni viis kor­da ta­su­ta, erand­juh­tu­del on spet­sia­lis­ti­de soo­vi­tu­sel ja kok­ku­lep­pel val­la las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­de­ga või­ma­lik ta­su­ta te­raa­pia­kor­di pi­ken­da­da.

Val­la­va­lit­su­se koos­töö­part­ne­ri­te, loov­te­ra­peu­ti­de ja psüh­ho­loo­gi juur­de pää­se­mi­seks tu­leb eel­ne­valt val­la­va­lit­su­se las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti juu­res re­gist­ree­ru­da.

„Mi­na ei hin­da kel­le­gi va­ja­dust tee­nu­se jä­re­le, spet­sia­lis­ti vas­tu­võ­tu­le pää­se­vad kõik soo­vi­jad, kuid val­la­va­lit­su­sel peab ole­ma üle­vaa­de, kui pal­ju ini­me­si tee­nust ka­su­ta­vad,“ põh­jen­das Anu Nõl­ve.

Ta rää­kis, et kui­gi kin­ni­tus­ki­ri vaim­se ter­vi­se tee­nu­se pak­ku­mi­seks toe­tu­se saa­mi­sest jõu­dis val­la­va­lit­sus­se ap­ril­li al­gu­ses, alus­ta­ti tee­nu­se pak­ku­mist erand­kor­ras märt­si­kuus: „Sar­na­ne pro­jekt oli meil eel­mi­sel aas­tal, siis alus­ta­si­me sel­le­ga ok­toob­ri lõ­pus. Nüüd jät­ka­si­me nen­de­ga, kel­lel jäi eel­mi­sel aas­tal te­raa­pia poo­le­li. Pea­mi­selt on need loov­te­raa­pias käi­nud lap­sed. Möö­du­nud aas­tal ja­ga­si­me in­fot las­teae­da­de ja koo­li­de kau­du ning lap­se­va­ne­mad, kes leid­sid, et nen­de las­tel on te­raa­piat va­ja, pöör­du­sid mi­nu poo­le.“

Anu Nõl­ve soo­vi­tab vaim­se ter­vi­se tee­nust ka täis­kas­va­nui­le, kes tun­ne­vad, et psüh­ho­loo­gi­ga vest­le­mi­ne võib nei­le ka­suks tul­la: „Kui kaht­le­te, kas on va­ja pöör­du­da ku­sa­gi­le abi saa­mi­seks, siis ka sel­les osas saab te­ra­peu­di­ga nõu pi­da­da. Meie koos­töö­part­ne­rid on vä­ga pi­ka­a­ja­li­se töö­ko­ge­mu­se­ga. Tee­nus, mi­da pa­ku­me, ei tä­hen­da pi­ka­a­ja­list te­raa­piat, kuid psüh­ho­loog saab ini­me­se suu­na­ta eda­si põh­ja­li­ku­maks ra­viks, kui näeb, et ta va­jab roh­kem abi.“