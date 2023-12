Raa­si­ku val­la aas­ta spor­di­te­gi­jaks va­li­tud Han­na Al­jas­mäe tu­li tä­na­vu oma va­nu­se­klas­sis ja kaa­lu­ka­te­goo­rias nii Eu­roo­pa kui maail­ma­meist­riks tai­pok­sis.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li 11aas­ta­ne 5. klas­si õpi­la­ne Han­na Al­jas­mäe on tai­pok­si­ga te­ge­le­nud 4 aas­tat. Käis veel las­teaias, kui hak­kas va­ne­mailt pa­lu­ma, et te­da tren­ni vii­daks. Tai­pok­sist kuu­lis emalt-isalt, kes olid sel­le ala­ga es­ma­kord­selt kok­ku puu­tu­nud Tais.

„Aga isa üt­les, et pean en­ne kas­va­ma ja koo­li mi­ne­ma,“ mee­nu­tab maail­ma­meis­ter.

Isa An­do Al­jas­mäe sel­gi­tab, et va­ne­mad soo­vi­sid veen­du­da, kui tõ­si­ne on tüt­re hu­vi pok­si vas­tu. Ku­na see ei ka­du­nud, vii­di Han­na Al­jas­mäe seits­me­selt tai­pok­si tree­nin­gu­te­le. Kol­me aas­ta pä­rast jäi kii­re aren­gu­ga tüd­ru­ku jaoks too­na­ses klu­bis kit­saks. Möö­du­nud sü­gi­sest tree­nib Han­na Al­jas­mäe Las­na­mäel tai­pok­si klu­bis Lea­der. Te­ma tree­ner on Alek­sei Kur­din, kel­le käe all tree­ni­vad ka Ees­ti tun­tui­mad pro­fi­võit­le­jad.

„Sü­gi­sel alus­tas ta Han­na tree­ni­mist ning ke­va­del käi­sid ju­ba võist­lus­tel. Ka tree­ner imes­tas, et kui­das on see nii lü­hi­ke­se aja­ga või­ma­lik,“ rää­gib maail­ma­meist­ri ema Heg­ge Pant.

An­do Al­jas­mäe li­sab: „Ap­ril­lis võist­les esi­mest kor­da ning mais tu­li Lä­tis kikk­pok­sis Eu­roo­pa meist­riks.“

Kikk­poks on tai­pok­sist pi­sut eri­nev. Tai­pok­sis ka­su­ta­tak­se löö­gi­teh­ni­kaid kä­te, küü­nar­nuk­ki­de, jal­ga­de ja põl­ve­de­ga ning ka­su­ta­da võib ka püs­ti­maad­lust. Kikk­poks on kom­bi­nat­sioon tai­pok­sist ja ka­ra­test, löö­ke soo­ri­ta­tak­se ru­si­ka­te ja jal­ga­de­ga.

Su­vel või­tis Aru­kü­la koo­li­tüd­ruk kaks võist­lust Ees­tis ning ok­toob­ris kroo­ni­ti oma­va­nus­te ku­ni 38 ki­lo kaa­lu­vat tüd­ru­ku­te seas tai­pok­si maail­ma­meist­riks. Ema ju­tus­tab: „Su­vel üt­les tree­ner, et võ­taks Han­na mee­lel­di MMi­le ko­ge­mu­si saa­ma. Su­vel al­gu­ses hak­ka­sid nad sel­leks val­mis­tu­ma, su­ve lõ­pus sõ­nas tree­ner Han­na aren­gut nä­hes, et vä­he­ma­ga kui me­dal ta nõus ei ole.“

Han­na Al­jas­mäe va­nu­se- ja kaa­lu­ka­te­goo­rias olid MMil Türgis kolm võist­le­jat. Loos viis esi­me­se­na oma­va­hel kok­ku Ve­ne­maa ja Tür­gi tai­pok­si­jad. Ku­na või­tis Ve­ne­maa nel­ja­kord­ne meis­ter, tu­li Han­na Al­jas­mäel fi­naal­mat­šis te­ma­ga koh­tu­da. Aru­kü­la pii­ga alis­tas Ve­ne­maa esi­numb­ri kõi­gis raun­di­des puh­talt tu­le­mu­se­ga 3:0.

Li­saks an­de­le on va­ne­ma­te kin­ni­tu­sel tüt­re edu ta­ga suur ta­he. Ta tree­nib viiel päe­val nä­da­las, su­ve­va­hea­jal iga päev ning siis olid 2-3tun­ni­sed tree­nin­gud nii hom­mi­kul kui õh­tul.

„Ta ta­hab tren­ni­des käia. Ka tree­ner Alek­sei Kur­din üt­les, et Han­na on täie­lik fa­naa­tik. Tree­nin­gu­te­ga läks ka õp­pi­mi­ne pa­re­maks, tu­li dist­sip­liin. Ta teab, et koo­list tul­les peab õp­pi­ma ja puh­ka­ma, sest õh­tul on trenn,“ lau­sub ema.

Ala­ga kaas­ne­vaid vi­gas­tu­si ja va­lu Han­na Al­jas­mäe ei kar­da, tun­dis hoo­pis hea­meelt, kui sai tree­nin­gul esi­mest kor­da ni­na ve­ri­seks.

Lau­päe­val, 2. det­semb­ril osa­leb ta Ees­tis toi­mu­va­tel Eu­roo­pa kikk­pok­si meist­ri­võist­lus­tel. Tai­pok­si tiit­li­võist­lu­sed on taas tu­le­val aas­tal. Aru­kü­la pok­si­tüd­ru­ku soov on ha­ka­ta edas­pi­di te­ge­le­ma ka sport­li­ku va­ba­võit­lu­se ehk MMA­ga.