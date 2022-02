Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tei­si­päe­val, 8. veeb­rua­ril vas­tu val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve. Vo­li­ko­gu 17 liik­mest olid ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se poolt 15, vas­tu oli üks ja üks lii­ge jäi era­poo­le­tuks.

Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 9 986 089,75 eu­rot ja ku­lud 9 037 167,04 eu­rot. Tu­lu­des­se on ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su lae­ku­mist ka­van­da­tud 6 602 420,30 eu­rot, maa­mak­su 151 288 eu­rot, rii­giee­lar­vest saa­da­vaid toe­tu­si 2 559 781,45 eu­rot, tu­lu­sid kau­pa­de ja tee­nus­te müü­gist 665 600 eu­rot.

Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest moo­dus­ta­vad 63,2 prot­sen­ti per­so­na­li­ku­lud ja 30,2 prot­sen­ti ma­jan­da­mis­ku­lud. Per­so­na­li­ku­lu­deks on 5,71 mil­jo­nit eu­rot, ka­van­da­tud on kesk­mi­selt 12,5prot­sen­di­li­ne pal­ga­tõus. Ma­jan­da­mis­ku­lu­deks on 2,73 mil­jo­nit eu­rot, sot­siaal­toe­tus­teks 243 310 eu­rot, muu­deks toe­tus­teks 287 738 eu­rot.

Ku­lu­dest 64 prot­sen­ti ehk 5,77 mil­jo­nit eu­rot lä­heb ha­ri­dus­vald­kon­na­le. Va­lit­se­mis­ku­lud moo­dus­ta­vad ee­lar­vest 12,1 prot­sen­ti ehk 1,09 mil­jo­nit eu­rot, sel­le hul­gas on 63 000 eu­ro suu­ru­ne re­serv­fond. Va­ba aja, kul­tuu­ri ja spor­di­vald­kon­na ku­lud moo­dus­ta­vad 9,6 prot­sen­ti ehk 868 152 eu­rot, 7,1 prot­sen­ti ehk 640 261 eu­rot ku­lub sot­siaal­se­le kait­se­le ehk puue­te­ga ini­mes­te, ea­ka­te ja pe­re­de ning las­te toe­ta­mi­seks. Kesk­kon­na­kait­se­le on ee­lar­ves 256 280 eu­rot, sel­lest 77 980 000 eu­rot jäät­me­käit­lu­se­le ja 178 300 ava­li­ke ala­de hea­kor­ra­le. Ma­jan­dus­vald­kon­na ee­lar­ve on 211 100 eu­rot, sel­lest 140 000 eu­rot pla­nee­ri­tak­se val­la­tee­de ja tä­na­va­te hool­du­se­le. Ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le on ka­van­da­tud 181 016 eu­rot, ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le 13 450 eu­rot, sel­lest 11 200 eu­rot pääs­te­vald­kon­na­le.

In­ves­tee­rin­gu­teks on ee­l­ar­ves 2 691 336 eu­rot. Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tu­se lõ­pu­le­vii­mi­seks on 769 157 eu­rot. Raa­si­ku las­teaia laien­da­mi­seks koos rii­gi in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­se­ga 352 708 eu­rot, Raa­si­ku Nur­me tä­nav 10 sot­siaal­kor­ter­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­seks 634 050 eu­rot, seal­hul­gas on 250 000 eu­rot rii­gi toe­tust. Raa­si­ku ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se toe­ta­mi­seks on ee­lar­ves 200 000, Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku pro­jek­tee­ri­mi­seks 80 000 eu­rot, tä­na­va­val­gus­tu­se laien­da­mi­seks 40 000 eu­rot. Val­la tee­de-tä­na­va­te ehi­ta­mi­seks on ee­lar­ves 345 000 eu­rot, 125 949 eu­rot eral­da­tak­se Raa­si­ku Val­la Spor­di­le spor­di­väl­ja­ku­te pa­ren­da­mi­seks ning spor­diin­ven­ta­ri ost­mi­seks. Üle­jää­nud on väik­se­mad in­ves­tee­rin­gud. In­ves­tee­rin­gu­te ra­has­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se 1,5 mil­jo­ni eu­ro suu­rust lae­nu, mil­le võt­mi­ne ot­sus­ta­ti 2021. aas­tal. Raa­si­ku las­teaia ja sot­siaal­kor­ter­ma­ja jaoks saa­dud in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­si on sum­mas 429 472 eu­rot, 300 000 eu­ro ula­tu­ses põ­hi­va­ra müü­ki ja oma­va­hen­deid 461 864 eu­rot.