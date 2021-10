Esi­me­ne rühm sõi­meea­lis­te­le las­te­le ava­tak­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses kon­to­ri­hoo­nes det­semb­ri­kuus.

Raa­si­ku ela­ni­kud Maar­ja Si­kut ja Stel­la Hei­berg asu­ta­sid OÜ Raa­si­ku Las­te­hoid, mis hak­kab pak­ku­ma las­te­hoiu­tee­nust nei­le, kel ko­du lä­he­dal las­teaia­koh­ta saa­da ei ole õn­nes­tu­nud.

„Las­te­hoid on mõel­dud pea­mi­selt 1,5-3aas­tas­te­le ehk sõi­meea­lis­te­le las­te­le, sest nen­de koh­ta­de puu­dus on Raa­si­kul kõi­ge suu­rem, meie las­teaia sõi­me­rüh­mas on vaid 12 koh­ta,“ sel­gi­tas Maar­ja Si­kut.

Las­te­hoid ra­ja­tak­se Te­ha­se tee 33 asu­vas­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses­se kon­to­ri­hoo­nes­se, mil­le te­ma pe­reet­te­võt­e äs­ja ära os­tis: „Kui käi­si­me se­da su­vel vaa­ta­mas, nä­gin, et nen­de ruu­mi­de pla­nee­ring so­bib vä­ga häs­ti las­te­hoiu jaoks. Tei­ne ar­gu­ment oli see, et Raa­si­ku­le on las­te­hoi­du vä­ga va­ja. Osa ini­me­si on tõ­si­selt hä­das. Mi­da te­ha, kui pead pä­rast ema­pal­ga lõp­pe­mist töö­le mi­ne­ma, kuid saad las­teaia­ko­ha Pi­ka­ver­re ning sul ei ole au­tot?“

See­tõt­tu te­gi Maar­ja Si­kut Raa­si­ku las­teaia en­di­se­le ju­hi­le Stel­la Hei­ber­gi­le et­te­pa­ne­ku asu­ta­da ühi­ne et­te­võ­te ning ha­ka­ta las­te­hoiu­tee­nust pak­ku­ma. Ok­toob­ri al­gu­ses loo­di OÜ Raa­si­ku Las­te­hoid, mis taot­leb Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt alus­ta­va et­te­võt­te star­di­toe­tust. Tu­le­vas­tes las­te­hoiu­ruu­mi­des on käi­mas re­mont, möö­bel on tel­li­tud ning käe­so­le­val nä­da­lal toi­mu­vad esi­me­sed vest­lu­sed lap­se­hoid­ja­te kan­di­daa­ti­de­ga.

„Las­te­hoiu ni­meks saab Mui­nas­ju­tu­maa, sin­na tu­leb kaks rüh­ma, Lot­te ja Sõb­rad ning Sip­si­kud,“ lau­sus Maar­ja Si­kut.

