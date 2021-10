Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu vo­li­tas val­la­va­ne­mat sõl­mi­ma rii­gi­han­ke pa­ri­ma pak­ku­ja­ga le­pin­gu Raa­si­kul Nur­me tä­nav 10 asu­va tu­le­va­se sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­seks. Ka­hest pak­ku­mi­sest sood­sa­ma te­gi OÜ Tes­ron Ehi­tus, kes teeb ka Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tust. Sot­siaal­ma­ja re­konst­ruee­ri­mi­se hind on 669 730,16 eu­rot.

Raa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la­hoo­ne, ka­he­kord­ne puit­ma­ja Nur­me tä­na­val, on ka­su­tu­sel sot­siaa­le­lu­ruu­mi­de­na. 313ruut­meet­ri hoo­nes on seitse ela­mis­pin­da suu­ru­se­ga 9-81 ruut­meet­rit, li­saks üks ka­su­tu­se­le võt­ma­ta amor­ti­see­ru­nud elu­ruum. Praegu on kasutusel 4 elamispinda.

Möö­du­nud sü­gi­sel kor­ral­das val­la­va­lit­sus han­ke hoo­ne re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti te­ge­mi­seks.

Või­tis OÜ Kir­de Pro­jekt, pro­jekt läks maks­ma 27 420 eu­rot. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus esi­tas val­la­va­lit­sus Kre­de­xi­le taot­lu­se Raa­si­kul Nur­me 10 asu­va sot­siaal­ma­ja ener­gia­sääst­li­kuks re­no­vee­ri­mi­seks, et hoo­ne soo­jus­ta­da, va­he­da väl­ja uk­sed-ak­nad, ra­ja­da uued küt­te- ja elekt­ri­süs­tee­mid. Taot­lus kii­de­ti heaks, ke­va­deks val­mis pro­jekt, see lä­bis eks­per­tii­si ning au­gus­tis kor­ral­da­ti ehi­tus­han­ge.

