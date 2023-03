Raasiku rahvamajas tantsisid poolsada naist

Laupäeval, 11. märtsil oli Raasiku rahvamaja suures saalis ligi tund kestnud rahvatantsukontsert „Naine ja tema olemus“, kus esinesid kordamööda 4 rühma – naisrühm Rõõmulised Raasikult, Palmikud ja Hoppet Tallinnast ning Raasiku memmederühm Krõõt. Kokku oli tantsijaid 50. Kõikide rühmade juhendaja on Janne Kuuskla, kes astus kontserdil üles ka soolotantsuga. „Meil oli Jannega juba ammu juttu, et võiksime rahvamajas teha tema naisrühmade ühisesinemise. Nüüd oli selleks väga õige aeg, sest märtsis on naistepäev ning tänavu on liikumisaasta. Ühtlasi oli see sünnipäevakontsert – Raasiku vald sai laupäeval 31aastaseks,“ ütles Raasiku rahvamaja juhataja Helle Vaga.