Raasiku raamatukogus on beebide-vanemate kohtumispaik

Väikese poja ema Krista Erg-Scacchetti algatusel on Raasiku rahvamajas mänguasjade vahetuspunkt koos beebinurga ja nende vanemate kohtumispaigaga.

„Mõtte sain oma lapse pealt. Talle tunduvad alati kellegi teise mänguasjad huvitavamad kui enda omad. Sellest tekkis idee teha mänguasjade vahetuspunkt. Ei pea ju kõike koju ostma, kui on võimalus teistega aeg-ajalt vahetada. Kõige loogilisem koht selleks tundus raamatukogu, kuhu on kõigil mugav tulla. Käisin raamatukogus rääkimas,oldi suure rõõmuga nõus, öeldi, et otsivadki tühjaks jäänud kohvikuruumile uut funktsiooni,“ rääkis ta.

Kui oli endise kohvikutoa üle vaadanud, mõtles, et sellest saaks ideaalse nurga beebidele, kui seal oleks mähkimislaud ja veel üht-teist: „Rahvamajas tehakse beebikooli, mis on kindlal kellaajal, mina pole sinna kuidagi jõudnud, teiste lapsevanematega tahaks suhelda küll.“

Oma sünnipäeva puhul tegi kingituse, mitte endale, vaid raamatukogule – viis sinna riiuli ja laua, Facebooki kaudu leiti mähkimisalus, raamatukogu muretses pehme vaiba ja mängutelgi, tellis kohviautomaadi. Esimesed lelud mänguasjavahetuse jaoks tõi samuti Krista Erg-Scacchetti – kui oli teinud tuttavatega Facebooki beebigrupist mänguasjavahetust, viis ülejäägi raamatukokku: „Nüüd on ka teised neid mänguasju toonud. Tundubki, et rohkem tuuakse, kaasa ei julgeta vist viia, kuigi võiks.“

Septembris jagati infot sotsiaalmeedias, sellest ajast on vanemad oma titadega sageli raamatukogu beebinurgas. Raamatukogu akna taha „pargitud“ vankrite järgi on kaugele näha, kas ühises mängukohas on parasjagu kedagi. Isegi kui ei ole, minnakse sinna oma lapsega mängima, kohvi jooma, raamatukogu külastama.

Raamatukoguhoidja Lii Otsa kinnitas, et sellist päeva pole, kui ei käiks ühtegi ema lapsega: „Tullakse nii päeval kui õhtupoolikul. Tuuakse suurem laps lasteaiast ära ja jäädakse siia mängima. Nädalavahetusel tullakse kogu perega. Emad-isad saavad kordamööda raamatuid valida, õhtuti on lastega siin ka isasid olnud.“

Väikelapse ema Marjaana Järv ütles, et käib pojaga raamatukogus paar korda nädalas: „Kodus hakkab endal ja lapsel igav, siin on lapse jaoks uued mänguasjad, mina saan kohvi juua ja teistega jutustada.“

Nii tema, Krista Erg-Scacchetti kui mitmed teised noored emad on peredega Raasikul elanud mõne aasta ega tunne veel kuigi paljusid. Beebinurk neile ka koht, kus omavahel tuttavaks saada.

„Olen pärast Raasikule kolimist leidnud siin palju tuttavaid koerte kaudu. Uuselamurajoonide üks põhiprobleem on, et inimesed ei tea üksteist, pole suhteid naabritega, ammugi nendega, kes on siin kauem elanud,“ tõdes Krista Erg-Sccacchetti.

Ka möödunud kolmapäeval, kui raamatukogu beebinurgas oli esimene noorte vanemate kindlaks kellaajaks kokku lepitud kokkusaamine, kohtusid mõned neist esmakordselt. Sel päeval jagas kolme lapse ema Kadri Lepikult teistele oma kogemusi korduvkasutatavate riidest mähkmetega.