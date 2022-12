Raasiku koolitüdruk FLORIN GUSSAK on mängufilmi „Erik Kivisüda“ üks peaosatäitja

Reedel, 9. detsembril jõuab kinodesse režissöör Ilmar Raagi fantaasiafilm „Erik Kivisüda“, milles üht peategelast mängib Raasiku põhikooli 9. klassi õpilane Florin Gussak. Filmi nimiosas, 10aastase Eriku rollis on Pärnu koolipoiss Herman Avandi, Florin Gussak kehastab tema eakaaslast Mariat. Filmi seikluslikud sündmused hakkavad hargnema, kui vanematega vanasse lossi kolinud Erik ja seal varem elanud Maria lähevad otsima Maria tööreisil kadunuks jäänud merebioloogist ema ning satuvad elu ja surma piiril asuvasse Kahevahelmaailma.

Professionaalsetest näitlejatest teevad suuremates rollides kaasa Laura Peterson-Aardam, Juhan Ulfsak, Elina Pähklimägi, Hendrik Toompere juunior ja Kristjan Sarv. Maria isa mängib Luksemburgi näitleja Jules Werner, üht piraatidest Läti ansambli Brain-storm solist Renars Kaupers, kes on ka filmi lõpulaulu autor.

Peaosadesse 400 soovijat

„Erik Kivisüdame“ peaosalised valiti umbes 400 kandidaadi hulgast. Praegu 15aastane Florin Gussak oli 10aastane, kui ema Liisi Gussak temalt küsis, kas tahab kandideerida.

„Esimesel korral tuli endast rääkida, jutustada, mis on su hobid. Ütlesin, et laulan ja tegelen akrobaatikaga,“ sõnas Florin Gussak.

Kui kandidaate oli alles veel kümmekond, tuli tüdrukutel Eriku rolli kandideerinud poistega stseene läbi mängida. Pärast seda otsustati, et Eriku rolli saab Herman Avandi, ning kolme sõelale jäänud tüdruku hulgast hakati talle filmipartnerit valima. Florin Gussak tunnistas, tunne, et saab selle rolli, tekkis just siis: „Teised tüdrukud olid natuke häbelikud, mina olen julge. Ema on öelnud, et tähtis on jääda iseendaks, ole sina ise.“

Vastuse, et on Maria rolli valitud, sai ta esimesest castingust rohkem kui aasta hiljem, 2019. aasta varakevadel.

Loe pikemalt 7. detsembri Sõnumitoojast.