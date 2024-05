Es­mas­päe­vast on ava­tud rah­va­hää­le­tus Ees­ti 2024. aas­ta koo­li va­li­mi­seks. Aas­ta koo­li tiit­li­le kan­di­dee­rib 10 fi­naa­li jõud­nud koo­li, nen­de hul­gas ka Raa­si­ku kool. Kon­kur­sil osa­le­mi­seks tu­li koos­ta­da ja esi­ta­da lü­hi­vi­deo, pil­di­ga­le­rii ja kaas­ki­ri. Ku­na tä­na­vu­se kon­kur­si foo­ku­ses on mit­te­for­maal­se õp­pe seos­ta­mi­ne õpi­ko­ge­mus­te­ga väl­jas­pool ta­va­li­si koo­li­tun­de, tu­li ka kon­kur­si­le esi­ta­tud ma­ter­ja­li­des väl­ja tuua koo­lis ka­su­tu­ses ole­vaid põ­ne­vaid koos­töö­vor­me. Raa­si­ku kool tut­vus­tas end kui et­te­võt­lik­ku ko­gu­kon­na­koo­li, kus toi­mub for­maal- ja mit­te­for­maa­lõp­pe loo­mu­lik lõi­ming. Suur osa õpi­las­test lä­heb pä­rast tun­de sa­mas­se maj­ja mõn­da spor­di­rin­gi või kõr­va­la­su­vas­se rah­va­maj­ja hu­vi­koo­li pil­li­tun­di. Eel­mi­sest aas­tast on Raa­si­ku koo­li päe­va­ka­vas kord nä­da­las et­te­võt­lik aeg. Sel­le raa­mes on klas­si­des Kiu­sa­mis­va­ba Koo­li tun­nid või pla­nee­ri­tak­se ühis­te­ge­vu­si. Üle nä­da­la on et­te­võt­li­ku aja raa­mes üri­tus­te­sa­ri „Kuu­lus ja kum­ma­li­ne“, kus koo­li kü­las­tab mõ­ni tun­tud ini­me­ne. Käes­o­le­vast õp­peaas­tast on ala­tes 1. klas­sist õp­pe­ka­vas et­te­võt­lik­kus, see kul­mi­nee­rub 8. klas­sis mi­ni­fir­ma loo­mi­se­ga. Har­ju­maalt jõud­sid aas­ta koo­li fi­naa­li ka Jü­ri güm­naa­sium ja Peet­ri las­teaed-alg­kool. Koo­li­de vi­deoid näi­da­tak­se rah­va­hää­le­tu­se ajal ETV saa­tes Te­re­vi­sioon ning vi­deod on üle­val ka in­ter­ne­ti­le­hel no­vaa­tor.err.ee/aas­ta­kool. Kok­ku kan­di­dee­ris tiit­li­le 24 koo­li, esi­me­se va­li­ku te­gi žürii, mil­les olid laul­ja ja Se­tu­maa ha­ri­du­se­lu eden­da­ja Len­na Kuur­maa, aas­ta kool 2022 tiit­li võit­nud Lää­ne­maa Ühis­güm­naa­siu­mi di­rek­tor Gi­na Mets­sa­lu, Lau­ra Kõr­vits ER­Rist, Las­se Ri­hard Sis­sas Ees­ti Õpi­la­se­sin­dus­te Lii­dust, Kät­lin Val­ge ha­ri­dus- ja noor­tea­me­tist ning Ma­ris Rai­mets ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mist. Aas­ta koo­li hää­le­ta­mi­ne kes­tab por­taa­li No­vaa­tor le­hel ku­ni 24. mai­ni. Võit­ja sel­gub žürii hin­ne­te ja rah­va­hää­le­tu­se tu­le­mu­se­na ning kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 3. juu­nil Te­re­vi­sioo­ni ot­se-eet­ris.