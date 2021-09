Raa­si­ku ka­he kal­mis­tu ol­me­jäät­me­kon­tei­ne­rid, mi­da tüh­jen­da­tak­se kaks kor­da kuus, saa­vad sa­ge­li paa­ri päe­va­ga täis.

„Kal­mis­tu kon­tei­ne­ri­tes­se viiak­se suur­te ki­le­kot­ti­de­ga ol­mep­rü­gi,“ tõ­deb val­la jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Kris­tii­na Lõ­bus.

Ta sel­gi­tab, et see prü­gi on spet­siaal­selt sin­na too­dud – va­nad rii­ded, kon­to­ri­tar­bed ja va­na­pa­ber, ko­du­sed ol­me­jäät­med: „Kal­mis­tu prü­gi­kas­tid on mõel­dud seal tek­ki­nud prü­gi jaoks, ko­dust kaa­sa­võe­tud prü­gi­kot­te sin­na pres­si­da ei to­hi.“

Raa­si­ku kal­mis­tu kon­tei­ne­ri­tes­se so­ku­ta­vad kaa­sa too­dud prü­gi nii need, kes sõi­da­vad ku­sa­gilt kau­ge­malt lä­he­da­se haua­le, kui ka ko­ha­li­kud ela­ni­kud.

Val­la en­di­ne kesk­kon­nas­pet­sia­list Kat­rin Ve­ne, kes hil­ju­ti asen­das Raa­si­ku kal­mis­tu­vah­ti, mär­gib, et te­gu on aas­ta­te­pik­ku­se prob­lee­mi­ga. Ta rää­kis, prü­gi­kas­ti­de­le sai tel­li­tud sil­did, kus on trü­ki­täh­te­de­ga kir­jas, et sin­na võib pan­na kal­mis­tu­jäät­meid.

Ta loet­leb, et sur­nuaia prü­gi­kas­ti­des­se on too­dud kot­te lap­se­mähk­me­te ja koe­ra­ka­ka­ga, ka­su­ta­tud gril­le, ka va­na­mööb­lit ja ehi­tusp­rah­ti: „Üks vii­ma­ti­ne ju­hus oli ini­me­se­ga, kes elab kor­ter­ma­jas, mil­le juu­res on nii se­gaol­me­jäät­me­te kui pa­ken­di­kon­tei­ner. Ku­na sel ini­me­sel oli suh­tu­mi­ne, et te­ma prü­gi ei sor­di, ja ilm­selt olid oma ma­ja kon­tei­ne­rid täis, tõi mit­me­sa­ja­liit­ri­ses ki­le­ko­tis kõik­või­ma­li­ku so­di kal­mis­tu juur­de.“

