Kui ETV uu­dis­te­saa­de „Ak­tuaal­ne Kaa­me­ra“ ka­jas­tas en­ne tant­su­peo proo­vi­de al­gust, kui­das oli Ka­le­vi staa­dion tant­si­ja­te tu­le­kuks val­mis, an­dis sel­le koh­ta in­terv­juu Pu­di­soo kü­la­va­nem Theo Kehl­mann Kuu­sa­lu val­last. Ta oli noor­te tant­su­peo „Sil­lad“ tant­su­väl­ja­ku kor­ral­dus­juht.

Tant­su­peo vii­ma­se eten­du­se lõ­pus sai Theo Kehl­mann koos tant­su­juh­ti­de­ga kae­la tra­dit­sioo­ni­li­se tam­me­pär­ja. Ta kir­jel­das, et see oli ül­la­tus: „Sain tea­da, mi­da tä­hen­dab tun­ne kui öel­dak­se, et tun­ne on kir­jel­da­ma­tu.“

Tant­su­väl­ja­ku kor­ral­dus­ju­hi ame­tis­se kut­sus te­da Lau­lu- ja Tant­su­peo Sih­ta­su­tu­se juht.

Theo Kehl­mann: „Ma ei ole ol­nud rah­va­tant­si­ja, aga pealt­vaa­ta­ja­na on tant­su­pi­du ol­nud hin­ges. Mil­lal­gi 2021. aas­ta ke­va­del võt­sin ühen­dust sih­ta­su­tu­se ju­hi­ga ja rää­ki­sin, et olen peous­ku, tant­su­pi­du on mul­le sü­da­me­lä­he­da­ne ning, aval­da­sin mõt­teid, mi­da peost ar­van. Ta võt­tis 2022. aas­ta sü­gi­sel ühen­dust ja pak­kus tant­su­väl­ja­ku kor­ral­dus­ju­hi ame­tit. Töö al­gas tä­na­vu ke­va­del, olin kaa­sa­tud peo et­te­val­mis­ta­mis­se. Põ­hi­töö oli peo­nä­da­lal, kus olin heas mõt­tes pe­re­mees, kes jäl­gis, et spor­dis­taa­dio­nist saaks tant­su­peo häll – et seal oleks hea 8500 tant­si­jal ja sa­mu­ti pub­li­kul. Pi­sias­ju oli vä­ga pal­ju, 35 000 sam­mu päe­vas oli kesk­mi­ne koor­mus.“

Pü­ha­päe­val ja es­mas­päe­val ju­ha­tas Theo Kehl­mann Ka­le­vi staa­dio­nil la­va ja he­li­teh­ni­ka ma­ha­võt­mist ning ära­ko­li­mist.