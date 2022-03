Probleemid leheveoga Raasiku vallas

Sõnumitooja toimetuse poole on Raasiku vallast pöördutud murega, et tellitud ja ka tasuta ajalehed ei jõua postkastidesse.

Omniva Kehra jaotuspunkti grupijuht Annemari Liivanurm ütles, et alates sügisest ei tegele nemad enam leheveoga Raasiku vallas: „Kuna Loksa jaotuspunkt suleti, on Kuu-salu ja Loksa nüüd meie jaotuspunkti piirkond, Raasiku postiringid läksid Tallinna jaotuspunkti alla.“

Omniva Tallinna jaotuspunkt võttis Kehralt üle nii Aruküla ja ümbruse külasid kui Raasikut ja lähikülasid teenindavad postiringid. Grupijuht Ene Kruusma tõdes, et probleeme on olnud neile postikullerite leidmisega.

„Saime need ringid ilma töötajateta, eelmised kullerid olid kohalikud inimesed, kes polnud nõus hakkama Tallinnasse tööle käima,“ sõnas ta.

Võimalust tööautot kodus hoida Omnival ei ole, postikuller peab tööpäeva alustama ja lõpetama Tallinnas.

Aruküla ja Raasiku postiringide töötajad on Ene Kruusma sõnul sageli vahetunud. Maapiirkonnas võib postikuller end tema hinnangul kindlalt tunda umbes nelja kuu järel, siis on töö ja piirkond täiesti selge. Ta märkis, et uus piirkond saadi halval ajal, sest lehevedaja ametis püsimist mõjutab väga palju, millisel aastaajal on tööle asunud: „Kui tuleb kevadel ja suvel, saab piirkonna kergemini selgeks. Kui alustada kulleritöö õppimist pimedal sügisel, libedal ja lumerohkel talvel või jõulude ajal, kui on väga palju saadetisi, võivad paljud otsustada, et ei taha seda tööd teha. Tänavune talv pole olnud kerge, ka meie töötajad on olnud haiged.“

Ene Kruusma kinnitusel on olukord hakanud paranema, ka on tekkinud lootus, et Raasiku valda saadakse postikulleriks üks kohalik inimene.

„Meie soov on teha tööd korralikult. Oleme oma klientidele tänulikud iga tagasiside eest,“ märkis ta.

Kui ajaleht jääb saamata, anda sellest teada Omniva infotelefonile, võib kirjutada ka Tallinna grupi juhile: ene.kruusma@omniva.ee.