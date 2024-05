„Ühest kül­jest oli eel­mi­ne aas­ta pääs­te­le üs­na hea – Ees­tis oli lä­bi ae­ga­de kõi­ge vä­hem tu­les huk­ku­nuid, 35, sa­mas ole­me tä­na­vu ju­ba prae­gu sel­le­le numb­ri­le üs­na lä­he­dal, tu­le­kah­ju­des on sur­ma saa­nud 25 ini­mest,“ nen­tis Põh­ja pääs­te­kes­ku­se juht Mar­ko Rüü möö­du­nud kol­ma­päe­val, 17. ap­ril­lil Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du nõu­päe­val Ta­ba­sa­lus.

Põh­ja re­gioo­nis ehk Har­ju­maal ja Tal­lin­nas huk­kus 2023. aas­tal tu­le­kah­ju­des 11 ini­mest, aas­ta va­rem oli 8. Ka up­pu­mi­si oli Ees­tis eel­mi­sel aas­tal võr­rel­des va­ra­se­ma­te­ga vä­hem – 36, neist Har­ju­maal ja Tal­lin­nas kok­ku 9. Aas­ta va­rem up­pu­sid Põh­ja re­gioo­nis 15 ini­mest.

Ena­mik tu­le­kah­jus huk­ku­nuid on ol­nud al­ko­ho­li­joo­bes ning tu­leõn­ne­tus­te pea­mi­ne põh­jus on ol­nud suit­se­ta­mi­ne. Eu­roo­pa Lii­dus on aas­taid toh­ti­nud tar­bi­da vaid ise­kus­tu­vaid si­ga­ret­te ning pä­rast nen­de ka­su­tu­se­le­võt­tu on pääs­te­kes­ku­se ju­hi kin­ni­tu­sel tu­le­sur­ma­de arv pal­ju vä­he­ne­nud. Siis­ki ei ole sa­jap­rot­sen­di­list ga­ran­tiid, et ise­kus­tu­vad si­ga­re­tid ei või põh­jus­ta­da tu­le­kah­ju.

Vaid 20 prot­sen­dil mul­lu tu­les huk­ku­nu­te ko­du­des oli suit­suan­dur.

„Vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et see nõue keh­tib ju­ba 2009. aas­tast, on meil ik­ka veel to­hu­tu hulk ko­du­sid, kus suit­suan­du­rit ei ole,“ tõ­des Mar­ko Rüü.

Ta kin­ni­tas, et suit­suan­dur pääs­tab elu­sid ning ilm­selt oleks ka neis 80 prot­sen­dil sur­ma­ga lõp­pe­nud tu­le­kah­ju­des ol­nud suit­suan­du­ri­test ka­su. Ko­du­des, kus ka­su­ta­tak­se gaa­si või on tah­ke­kü­tu­sel küt­te­kol­le, peab li­saks ole­ma vin­guan­dur: „Ko­du­des, kus olid huk­ku­nu­ga õn­ne­tu­sed, pol­nud kum­ba­gi.“

Mar­ko Rüü mär­kis, et osa ini­me­si on suit­suan­du­ri laest al­la võt­nud, et see ei se­gaks suit­se­ta­mist, mõ­ned sel­le­pä­rast, et an­du­ri pa­ta­reid on tüh­jaks saa­nud ja po­le pee­tud va­ja­li­kuks uu­si os­ta.

„Tun­dub, et en­ne­tus­töö, mi­da ole­me tei­nud 15 aas­tat, ei kan­na häs­ti vil­ja. See­tõt­tu üt­le­si­me eel­mi­sel aas­tal esi­mest kor­da, et lä­he­me ko­du­des­se ja tee­me trah­vi, kui suit­suan­du­rit ei ole,“ lau­sus pääs­te­kes­ku­se juht.

Trah­ve teh­ti te­ma sõ­nul möö­du­nud aas­tal sel põh­ju­sel üs­na pal­ju.

Kui­gi tu­le­kah­ju­de arv on aas­ta-aas­talt jär­jest vä­he­ne­nud, oli Ees­ti pääst­ja­tel 2023. aas­tal re­kor­darv väl­ja­kut­seid – üle 30 000. Mar­ko Rüü sel­gi­tas, et üks põh­jus on klii­ma­muu­tu­sed – mul­lu­se ühe tor­miil­ma­ga oli üle 2000 väl­ja­kut­se, tu­li käia tee­de­le lan­ge­nud puid ee­mal­da­mas ja muid kah­ju­sid lik­vi­dee­ri­mas. Li­saks käi­vad pääst­jad kii­ra­bil abiks ini­me­si trans­por­ti­mas: „Kui tu­le­kah­ju­sid jääb vä­he­maks, siis muu­laad­se­te väl­ja­kut­se­te arv kas­vab, meil tööd vä­he­maks ei jää.“

Uus üle­san­ne – ela­nik­kon­na­kait­se

Uue­ töö­vald­kon­na­na on pääs­te­kes­kus­te­le li­san­du­nud veel ela­nik­kon­na­kait­se. Sel­le­ga te­ge­leb Põh­ja pääs­te­kes­ku­ses krii­si­bü­roo, kus on ame­tis 5 ini­mest.

„Ela­nik­kon­na­kait­se ees­märk on tõs­ta ini­mes­te val­mi­so­le­kut krii­si­des ise­seis­valt hak­ka­ma saa­da,“ sel­gi­tas pääs­te­kes­ku­se juht.

Põh­ja pääs­te­kes­kus on val­mis se­da soo­vi­va­te­le kol­lek­tii­vi­de­le te­ge­ma sel­leks 60-90mi­nu­ti­li­si koo­li­tu­si. Ees­märk on, et aas­taks 2027 oleks 40 prot­sen­ti Ees­ti ela­ni­kest koo­li­tu­se lä­bi­nud.

Mar­ko Rüü rää­kis ka, mi­da on teh­tud, et ela­nik­kon­na­le krii­si­de kor­ral roh­kem abi pak­ku­da. Ta tõi näi­te, et kaks aas­tat ta­ga­si oli Lil­le­kü­la ko­man­do Ees­tis ai­nus, kus oli va­rin­gu­pääs­te­või­me­kus, nüüd on Ees­tis 13 va­rin­gu­pääs­te­või­me­ku­se­ga ko­man­dot: „Uk­rai­na on näi­da­nud, et pääs­tel on vä­ga suur roll just pä­rast pom­mi­ta­mi­si, va­rin­gu­pääs­te­te­ge­vu­sed on siis vä­ga olu­li­sed.“

Uk­rai­na sõ­da on pääs­te­ju­hi sõ­nul näi­da­nud ka se­da, et pääst­jad on ve­ne­las­te jaoks üks siht­märk. Paa­ri kuu ta­gus­tel and­me­tel on Uk­rai­nas saa­nud ala­tes sõ­ja al­gu­sest sur­ma roh­kem kui 75 pääst­jat, üle 400 ko­man­do­hoo­ne on maa­ta­sa pom­mi­ta­tud, üle 1000 ühi­ku teh­ni­kat hä­vi­ne­nud.

„Pea­me ole­ma val­mis sel­leks, kui Ees­tis mi­da­gi juh­tub, tu­leb meil mõel­da eel­kõi­ge en­da pea­le, et olek­si­me või­me­li­sed ela­ni­ke­le tu­ge pak­ku­ma,“ üt­les Mar­ko Rüü.

Sel põh­ju­sel on pääs­tea­met han­ki­nud vä­li­tank­laid, mo­biil­seid kü­tu­se­tan­ku­reid, igas­se ko­man­dos­se suu­re kü­tu­se­ma­hu­ti, de­mi­nee­ri­ja­te­le on os­te­tud kil­lu­ves­tid.

46 uut pääs­teau­tot, va­nad va­ba­taht­li­ke­le

Tä­na­vu saab Põh­ja pääs­te­kes­kus 46 uut pääs­teau­tot. Iga ma­sin mak­sab li­gi­kau­du 0,5 mil­jo­nit eu­rot. Au­tod os­te­tak­se Eu­roo­pa Lii­du toe­tu­se eest.

„Üks neist on elekt­riau­to. Hak­ka­me se­da kat­se­ta­ma, ees­märk on, et tu­le­vi­kus on meil kõik elekt­riau­tod,“ sõ­nas Mar­ko Rüü.

Pääs­te­kes­ku­se juht tun­nis­tas, et on elekt­ri­lis­te pääs­teau­to­de suh­tes skep­ti­li­ne, kuid kü­tu­se kok­ku­hoiuks on need head: „Ku­na ben­sii­ni­hin­nad tõu­sid, läks meie kü­tu­se ee­lar­ve eel­mi­sel aas­tal um­bes mil­jo­ni eu­ro­ga mii­nu­ses­se. Ta­va­li­sed suu­red pääs­teau­tod, mis võ­ta­vad kü­tust 30-40 liit­rit 100 ki­lo­meet­ri koh­ta, tar­bi­vad se­da ka siis, kui sei­sa­vad. Vee pum­pa­mi­seks pea­vad pum­bad töö­ta­ma ja sel­leks ku­lub um­bes 60 liit­rit kü­tust tun­nis.“

Suu­rem osa kut­se­lis­te pääst­ja­te se­ni­seid tu­le­tõr­jeau­to­sid an­tak­se va­ba­taht­li­ke­le pääs­te­ko­man­do­de­le, osa ka si­se­kait­sea­ka­dee­mia­le. Um­bes 5 jäe­tak­se en­da re­ser­vi.

Pääs­te­kes­ku­se juht sel­gi­tas, Kop­li pääs­te­ko­man­do pan­di kin­ni, et hoi­da kok­ku 728 000 eu­rot, ja võib tek­ki­da kü­si­mus, kas 46 poo­le­mil­jo­ni­list au­tot os­ta on õi­ge. Kuid ELi toe­tus­ra­ha ei saa ka­su­ta­da ko­man­do­de ülal­pi­da­mi­seks. Ku­na pääs­te­ame­ti ee­lar­vest lä­heb li­gi 80 prot­sen­ti pal­ka­deks, ei ole te­ma kin­ni­tu­sel mu­jalt kär­pi­da ning iga järg­mi­ne kär­be, mis neil tu­leb te­ha, tä­hen­dab mõ­ne järg­mi­se ko­man­do sul­ge­mist: „Loo­da­me, et se­da te­ge­ma ei pea, kuid prae­gu on tun­ne, et pea­me lä­hi­a­jal või­bol­la veel mõ­ne ko­man­do kin­ni pa­ne­ma.“

Kop­li kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do ase­mel ava­tak­se 1. mail va­ba­taht­lik ko­man­do, kus soo­vi­tak­se hoi­da öö­päe­va­ring­selt 3 meest val­ves. Siis­ki ei saa Põh­ja pääs­te­kes­ku­se ju­hi hin­nan­gul soo­dus­ta­da riik­li­ke ko­man­do­de asen­da­mist va­ba­taht­li­ke­ga.