Eel­mi­sel nä­da­lal al­gas Ees­ti Pe­rears­ti­de Lii­du üles­kut­sel Co­vid-19 vas­tu uus vakt­si­nee­ri­mi­sakt­sioon, mil­le­ga ühi­ne­sid ka Ida-Har­ju pe­rears­tid. Toht­ri­te sõ­nul soo­vi­tak­se kõi­ge enam tõ­hus­tus­doo­se ehk kol­man­daid vakt­sii­ni­süs­te, sest pä­ris pal­ju­del pat­sien­ti­del on tei­sest vakt­sii­ni­süs­tist möö­das või täi­tub pea­gi kuus kuud. Kol­man­da vakt­sii­ni­süs­ti saa­vad kõik ole­ne­ma­ta va­nu­sest, kui tei­ne kait­se­süst on teh­tud pool aas­tat ta­ga­si.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses said möö­du­nud nä­da­lal 63 pat­sien­ti tõ­hus­tus­süs­ti ning 3 pat­sien­ti tei­se vakt­sii­ni­süs­ti ja 5 käi­sid saa­mas esi­mest kait­se­süs­ti.

Pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et käe­so­le­val nä­da­la kol­ma­päe­val on taas ter­vi­se­kes­ku­ses kait­se­süs­ti­mi­ne, tei­si­päe­val käi­sid ter­vi­se­kes­ku­se mee­di­kud Kol­ga koo­li ja las­teaia töö­ta­ja­te­le tõ­hus­tus­süs­ti te­ge­mas ning ree­del min­nak­se Kuu­sa­lu ja Kiiu las­teae­da.

„Kes soo­vib Co­vi­di vas­tu kait­se­süs­ti­mist, pa­lu­me an­da tea­da, siis tea­me, kui pal­ju vakt­sii­ni edas­pi­di tel­li­da. Meie ei ka­su­ta di­gi­re­gist­ra­tuu­ri abi, pa­lu­me kir­ju­ta­da või he­lis­ta­da. Vakt­si­nee­ri­me Pfi­ze­ri vakt­sii­ni­ga, Mo­der­nat ei tel­li, sest süs­ti­me ühes ka­bi­ne­tis ning ei ta­ha või­ma­li­ku se­gia­ja­mi­se­ga ris­ki­da,“ lau­sus toh­ter.

Ta tõ­des, et es­ma­seid vakt­si­nee­ri­jaid on vä­he, üks viie­liik­me­li­ne pe­re käis esi­mest kait­se­süs­ti saa­mas ja mõ­ned noo­re­mad on tu­le­mas: „Ea­kaid es­ma­seid vakt­si­nee­ri­jaid ei ole prae­gu ol­nud ega end kir­ja pan­nud. And­si­me Kõ­ne­kes­ku­se­le vakt­si­nee­ri­ma­ta 65aas­tas­te ja va­ne­ma­te pat­sien­ti­de ni­me­kir­ja, Kõ­ne­kes­ku­sest he­lis­ta­tak­se nei­le, meie enam ei he­lis­ta. Kui­das he­lis­ta­ja­tel on läi­nud, se­da ei tea, aga se­ni ei ole üks­ki neist ea­ka­test meie juu­res ae­ga bro­nee­ri­nud.“

Su­san­na Ka­ri li­sas, et Kuu­sa­lu kan­dis on ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid kah­juks veel pal­ju. Nä­da­la­va­he­tu­se­ga said Kuu­sa­lu pe­rears­ti­de ni­mis­tust ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se 23 pat­sien­ti, es­mas­päe­val an­ti 20 pat­sien­di­le saa­te­ki­ri tes­ti­mi­se­le mi­ne­kuks.

„Vakt­si­nee­ri­tud põe­vad ker­ge­mi­ni ja taas­tu­vad kii­re­mi­ni ning ena­mas­ti ko­dus, se­da nii-öel­da pik­ka Co­vi­dit ei te­ki,“ sõ­nas Kuu­sa­lu pe­rearst.

Lok­sal vakt­si­nee­ri­tak­se kul­tuu­ri­kes­ku­ses

Lok­sal ha­ka­ti ala­tes juu­li lõ­pust Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­ma kul­tuu­ri­kes­ku­ses. Sep­temb­ris jäe­ti paa­ril lau­päe­val vakt­si­nee­ri­mi­ne rah­va vä­he­se hu­vi tõt­tu ära, kuid ala­tes 9. ok­toob­rist on jät­ku­nud taas lau­päe­vi­ti ning soo­vi­jaid on ol­nud iga kord 70-80 rin­gis. Möö­du­nud lau­päe­val käi­sid vakt­si­nee­ri­mas 84 ini­mest. Järg­mi­ne vakt­si­nee­ri­mi­ne tu­leb kul­tuu­ri­kes­ku­ses kuu aja pä­rast, 4. det­semb­ril.

Es­ma­seid, tei­si ja kol­man­daid vakt­sii­ni­süs­te saab no­vemb­ri­kuus te­ha Lok­sa pe­rears­ti­de juu­res.

Keh­ras ja Aeg­vii­dus

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mai­re Post rää­kis, et nen­de kol­me pe­rears­ti ni­mis­tu pea­le kok­ku teh­ti eel­mi­se nä­da­la jook­sul li­gi 250 an­nust Co­vi­di-vas­tast vakt­sii­ni­süs­ti, neist um­bes 50 olid esi­me­sed doo­sid. 60 ini­mest said vakt­sii­ni­süs­ti Aeg­vii­dus.

„Vakt­si­nee­ri­mi­se re­gist­ra­tuur on ava­tud iga päev, ruu­mi on, kõik õed tee­vad jooks­valt kait­se­süs­te. Võib eel­ne­va re­gist­ree­ri­mi­se­ta tul­la, kut­su­me ka te­le­fo­ni teel,“ lau­sus ta.

Ühe pe­rears­ti koh­ta an­ti ka­he nä­da­la pea­le 120 an­nust vakt­sii­ni: „Kui te­kib suu­rem va­ja­dus, saa­me ilm­selt juur­de kü­si­da. Aga ini­mes­te hu­vi võiks ol­la suu­rem.“

Aru­kü­las

Aru­kü­la pe­rearst Hel­gi Vain tea­tas en­ne, kui vakt­si­nee­ri­mis­tal­gud al­ga­sid, et käe­so­le­vaks nä­da­laks on kõik vakt­si­nee­ri­mi­sa­jad bro­nee­ri­tud. Siis käi­sid ka koo­liõ­pe­ta­jad saa­mas kol­man­daid ehk tõ­hus­tus­doo­se. Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­ses on vakt­si­nee­ri­mi­sed no­vemb­ri esi­me­sel nä­da­lal kol­mel päe­val – kol­ma­päe­val, nel­ja­päe­val ja ree­del. Tu­le­vaks es­mas­päe­vaks olid sa­mu­ti kõik ajad ju­ba bro­nee­ri­tud.

„Meil on prae­gu nii häs­ti, ini­me­sed tun­ne­vad ise hu­vi ja he­lis­ta­vad, meie neid ta­ga aja­ma ei pea, vaid pa­ne­me soo­vi­jaid kir­ja,“ lau­sus pe­rearst möö­du­nud nä­da­lal.

Roh­kem te­hak­se tõ­hus­tus­doo­se, kuid on ka neid, kes soo­vi­vad oma esi­mest kait­se­süs­ti. Või­b-ol­la tu­leb 120 eral­da­tud vakt­sii­ni­doo­si­le li­sa tel­li­da, ar­va­ti ter­vi­se­kes­ku­sest.