Peningi raamatukogu on avatud kord nädalas

Alates 1. märtsist on Raasiku valla Peningi raamatukogu avatud ühel päeval nädalas, kolmapäeviti kella 10.30-18. Valla raamatukogude direktor Eha Altmäe ütles, et kuna viimasel ajal sellist vaba aja tegevust enam ei toimu nagu mõni aasta tagasi, siis on hakanud raamatukogus käima vähem lapsi. „Noortekeskuste tegevus on tugev, koolides on pikapäevarühmad. Peningi täiskasvanud lugejad käivad Raasikul ja Arukülas, ütlevad, et tahavad tulla suurde ilusasse raamatukokku, kus saavad ise valida paljude raamatute vahelt. Need, kes käivad liiguvad autoga ja käivad Raasikul toidupoes, astuvad ühtlasi ka raamatukokku sisse,“ rääkis Eha Altmäe. Kui koroonaviiruse levik taandub ja piirangud leevenevad, on plaanis ka Peningil hakata läbi viima seenioride raamatuklubi kohtumisi.