Põh­ja­löö­vi vit­raažak­na an­ne­ta­sid JAN­NE KER­DO ja AND­RES HEIN­VER Kol­gast.

Kuu­sa­lu ki­ri­kus lau­päe­val, 7. jaa­nua­ril toi­mu­nud ju­ma­la­tee­nis­tu­sel oli lau­lu­leh­te­del uue vit­raažak­na vär­vi­li­ne pilt. Vit­raažak­na õn­nis­tas ja jut­lu­se pi­das EELK pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma. Ko­hal olid Kuu­sa­lu ki­ri­ku vit­raažaken­de au­tor And­rei Lo­ba­nov, ak­na ki­ri­ku­le an­ne­ta­nud Jan­ne Ker­do ja And­res Hein­ver Kol­gast, ka ki­ri­ku­le roh­kem kui ne­li aas­tat ta­ga­si esi­me­se, Lau­rent­siu­se­le pü­hen­da­tud vit­raažak­na ning hil­jem neit­si Maar­ja­le pü­hen­da­tud vit­raaži an­ne­ta­nud Lia ja Tiit Kõuhk­na.

Uuel vit­raažak­nal on ku­ju­ta­tud Jee­su­se ris­ti­löö­mist. Aken on pai­gal­da­tud ki­ri­ku põh­ja­löö­vi, Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­va poo­le. Vit­raažaken oli oma ko­ha­le pan­dud ja se­da sai nä­ha ju­ba jõu­lu­de ajal.

And­res Hein­ver rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­val­mis­tus­tööd al­ga­sid roh­kem kui paar aas­tat ta­ga­si: „Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas pöör­dus mu poo­le, näi­tas vit­raažikunst­ni­ku And­rei Lo­ba­no­vi teh­tud ka­van­deid ning kü­sis, kui­das eda­si min­na, kas ta­ha­me kaa­sa lüüa ja ra­ha­li­selt ai­da­ta. Jaa­nus Ja­la­kas an­dis mei­le või­ma­lu­se ja oli­me val­mis toe­ta­ma. Ku­na ki­ri­kuor­ga­nid ja muin­sus­kait­se olid mää­ra­nud, mis­su­gu­se loo­ga aken ja ku­hu lä­heb, siis sel­les osas me kaa­sa ei rää­ki­nud. Aga üks soov mul oli – kui lõu­na­löö­vi neit­si Maar­ja­le pü­hen­da­tud vit­raažak­nal on Kuu­sa­lu sü­da ehk ki­ri­ku pilt, siis põh­ja­löö­vi uuel ak­nal võiks ol­la Kol­ga ki­vi­sild. Ja ki­vi­sild on­gi nüüd vit­raažil ke­nas­ti ole­mas.“

