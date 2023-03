Palju õnne, Kuusalu meeskoor!

Kuusalu meeskoor on 155aastane, sest arvestab oma vanust aastast 1867 – Kuusalus loodi meeskoor kaks aastat enne Eesti esimest üldlaulupidu, mis toimus Tartus.

Ehkki tegutsetud pole päris järjepidevalt, nõukogude aja tulekul oli pikem vahe ja alustati uuesti aastal 1960, on tegu teadaolevalt ainsa kooriga, mis esimese laulupeo ajast laulnud ja laulupidudel osalenud tänini.

Juubelipeol tõdeti, et meeskoorid on viimastel aastatel jäänud väiksemaks ning kutsuti lauluhuvilisi mehi kooridega ühinema. Ka Kuusalu meeskoori liikmeskond on vähenenud ning koor sai juubelikontserdil publiku ees laulda koos Rakvere meestega.

Peol kõlas mõte Kuusalu meeskoori missoonist – et seda tuleb kanda, kuni lauluväljakul süttivad peotuled. Järgmine, 28. üldlaulupidu on juulis 2025.