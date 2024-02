Si­se­mi­nis­ter Lau­ri Lää­ne­mets ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Mar­go Klaos and­sid 13. veeb­rua­ril üle pääs­te­tee­nis­tu­se au­mär­gid pääst­ja­te­le ja mis­sioo­ni­me­da­lid Tür­gi maa­vä­ri­na ka­tast­roo­fi­piir­kon­nas abis käi­nud va­rin­gu­pääs­te­mees­kon­na liik­me­te­le. Kok­ku tun­nus­ta­ti 166 ini­mest.

Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li said teis­te seas Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si pääst­jad Il­mar Še­lem­ba Kuu­sa­lust ja Rein Rem­mel­gas Saun­ja kü­last ning Keh­ra pääs­te­ko­man­do pääst­ja Ülar Ring­mäe.

Pääs­tea­me­ti hõ­be­das­te tam­me­leh­te­de­ga tee­ne­te­mär­gi päl­vis Lok­sa ko­man­do pääst­ja Teet Kal­las­te Ka­sis­pea kü­last.

Tür­gi mis­sioo­ni­me­da­li­ga tun­nus­ta­ti Lok­sa ko­man­do pääst­jat Mar­tin Piis­pead Kuu­sa­lu val­la Ka­sis­pea kü­last ja pääs­tea­me­ti pääs­te­töö osa­kon­na val­mi­so­le­ku ta­li­tu­se eks­per­ti Ind­rek Aga­rit Ani­ja val­la Pik­va kü­last.

Rein Rem­mel­gas on kuu­lu­nud Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si 11 aas­tat ja ol­nud selt­si üks asu­ta­ja­test. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nä­gi koos sõp­ra­de­ga sau­nas ol­les aja­le­he­kuu­lu­tust va­ba­taht­li­ku pääs­te­selt­si asu­ta­mi­se koh­ta ning ot­sus­ta­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mu­nud koos­o­le­kul osa­le­da. Ena­mik sõp­ra­dest on selt­si jää­nud tä­ni­ni.

„Sõi­dan väl­ja­ku­tse kor­ral sünd­mus­ko­ha­le sa­ge­li ot­se ko­dust Saun­ja kü­last, ole­ne­valt õn­ne­tu­s­ko­hast jõuan tei­ne­kord va­rem kui meie ko­man­do mees­kond. Kui ise val­ves ei ole, sõi­dan vas­ta­valt kut­se ras­ku­sast­me­le tei­ne­kord ik­ka ap­pi. Te­le­fon on sea­tud nii, et ise­gi kui öö­sel on pan­dud hää­le­tuks, siis pääs­te­kut­se tu­leb lä­bi,“ lau­sus ta.

Il­mar Še­lem­ba on va­ba­taht­lik pääst­ja ol­nud ligi 10 aas­tat ning sa­mu­ti Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si üks ak­tiiv­seim lii­ge ja osa­le­nud pal­ju­del koo­li­tus­tel ala­tes en­ne­tu­sest ku­ni mees­kon­na­va­ne­ma koo­li­tu­se­ni. Te­ma ja selt­si teis­te ak­tiiv­se­te pääst­ja­te eest­ve­da­mi­sel on Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kel li­saks kus­tu­ta­mis­tee­nu­se­le ka ava­rii­de lik­vi­dee­ri­mi­se ja merepääste või­me­kus.

Ta sel­gi­tas, et selts on saa­nud sead­med, mil­le­ga saab ava­riis­se sat­tu­nud au­to ke­re va­ja­du­sel lah­ti lõi­ga­ta, ning pal­jud Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud on lä­bi­nud sel­le ka­su­ta­mis­koo­li­tu­se. Ühel kor­ral on tul­nud ava­rii ta­ga­jär­jel au­tos­se kin­ni jää­nud ini­me­ne va­bas­ta­da neid lõi­ke­sead­meid ka­su­ta­des.

Il­mar Še­lem­ba: „Ku­na käi­me pal­ga­tööl, saa­me ko­man­do re­gist­ree­ri­da val­ves­se pä­rast töö­päe­va lõp­pu ja nä­da­la­va­he­tus­tel. Meie ko­man­dol on väl­ja­sõi­du­ko­hus­tus 5 mi­nu­ti jook­sul ala­tes kut­se saamisest. Elan Kuu­sa­lu ale­vi­kus, jõuan pääs­te­ma­si­na juur­de kii­res­ti. Vii­ma­sel paa­ril-kol­mel aas­tal on ol­nud kesk­mi­selt 50 väl­ja­sõi­tu. Mul­lu­ne kõi­ge ekst­reem­sem aeg oli ok­toob­ri al­gu­se torm, kui tu­li sõi­ta tee­de­le lan­ge­nud puid ee­mal­da­ma. Meie va­ba­taht­li­ke põ­hi­tuu­mik oli ise­gi ku­ni 32 tun­di jär­jest abis puid eest ära saa­gi­mas.“

Nii Rein Rem­mel­gas kui ka Il­mar Še­lem­ba kin­ni­ta­sid, et on va­ba­taht­li­kud pääst­jad, sest sel vii­sil saab pa­nus­ta­da ko­ha­lik­ku ko­gu­kon­da.

Ülar Ring­mäe on Keh­ra ko­man­dos töö­ta­nud 22 aas­tat. Te­da tun­nus­ta­ti pü­hen­du­mu­se ja ees­ku­ju­li­ku tee­nis­tu­se eest. Esil­di­ses mär­gi­ti, et oma tööee­ti­ka ja abi­val­mi­du­se­ga on ta pal­ju­de­le kol­lee­gi­de­le ees­ku­ju, ala­ti val­mis oma tead­mi­si ja ko­ge­mu­si ja­ga­ma, te­ma pro­fes­sio­naal­sed tead­mi­sed ja teh­ni­li­sed os­ku­sed on mit­me­tes olu­kor­da­des ol­nud krii­ti­li­se täht­su­se­ga.

Ta kii­tis, et pääst­ja töö on va­hel­dus­ri­kas ja nõuab head füü­si­list vor­mi. Ko­man­dos on jõu­saal ning pääst­ja­te­le või­mal­da­tak­se uju­las käi­mist. Aas­taid ta­ga­si oli head vor­mi va­ja met­sa­tu­le­kah­ju­del: „Ühel aas­tal oli neid nii pal­ju, et põ­hi­li­selt met­sas ela­si­me­gi. Teh­ni­kat oli veel vä­he, tas­si­si­me pum­pa­sid käe ot­sas.“ Aas­ta­te jook­sul on pääst­ja töö Ülar Ring­mäe sõ­nul muu­tu­nud – üha enam te­gele­tak­se en­ne­tus­töö­ga, tä­nu sel­le­le on tu­le­kah­ju­sid jää­nud vä­he­maks.

Teet Kal­las­te on töö­ta­nud kut­se­li­se pääst­ja­na üle 22 aas­ta. Ta on aas­ta­te jook­sul esin­da­nud ko­man­dot pal­ju­del spor­di­võist­lus­tel ja suu­na­nud ka töö­kaas­la­si spor­ti­ma. Te­ma ise­loo­mus­tu­ses on mär­gi­tud, et oma suht­le­mi­sos­ku­se ja elu­ter­ve huu­mo­ri­mee­le­ga saa­vu­tab ta en­ne­tus­tööd te­hes hea kon­tak­ti nii las­te kui ka täis­kas­va­nu­te­ga, ko­du­kü­las­tus­tel ja­gab nõuan­deid ja ju­hib tä­he­le­pa­nu mär­ga­tud puu­dus­te­le.

Ta lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on spor­di­ga te­ge­le­nud aas­taid ning kui­gi on Lok­sa ko­man­do kõi­ge va­nem ja staažikam töö­ta­ja, võib füü­si­lis­te kat­se­te nor­ma­tii­vid täi­ta suu­re­ma pin­gu­tu­se­ta: „Meil on ko­man­dos jõu­saal, jook­su­lint ja ping­pon­gi­laud ning mul on hea meel, et ka kol­lee­gid tree­ni­vad.“

Ko­du­kü­las­tus­te koh­ta mär­kis ta, et ki­pu­tak­se ar­va­ma, pääs­tea­met kont­rol­lib ja trah­vib, kuid te­ge­li­kult ju­hi­tak­se tä­he­le­pa­nu mär­ga­tud puu­dus­te­le, an­tak­se nõu, ai­da­tak­se suit­su­an­du­reid pai­gal­da­da.

Mis­sioo­ni­me­da­li päl­vi­nud EST-USAR 35liik­me­li­ne va­rin­gu­pääs­te­mees­kond käis Tür­gis ka­tast­roo­fi­piir­kon­nas aas­ta ta­ga­si veeb­rua­ris. Mar­tin Piis­pea sõ­nas, et ta ar­va­ti Tür­gi va­ring­pääs­te­mees­kon­na koos­sei­su en­da soo­vil: „Olin lä­bi­nud va­rin­gu­pääs­te koo­li­tu­se ja tund­sin, et tu­leb min­na mis­sioo­ni­le, kui Tür­gi pa­lus abi. Sur­ma oli seal pal­ju, meie kes­ken­du­si­me oma töö­le. Kui kut­su­taks, et on abi va­ja, lä­hek­sin tei­ne­kord­ki mis­sioo­ni­le.“

Ind­rek Agar kuu­lub EST-USAR tii­mi 2017. aas­tast ja on käi­nud koo­li­tus­tel mit­mel pool vä­lis­maal. Kolm aas­tat ta­ga­si vii­bis ta ÜRO rah­vus­va­he­li­se hu­ma­ni­taar­part­ner­lu­se mees­kon­na koos­sei­sus Su­daa­nis, ai­tas püs­ti­ta­da põ­ge­ni­ke­laag­ri töö- ja ela­mis­komp­lek­si. Ku­na on ak­tiiv­ses re­ser­vis, sai ta ühe­na esi­mes­test kut­se min­na ap­pi ka maa­vä­ri­na­piir­kon­da Tür­ki. See­kord­se­l tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­l ei ol­nud tal või­ma­lik osaleda.