Om­ni­va on and­nud Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et plaa­nib Keh­ras Gros­si kaup­lu­se­hoo­nes asu­va post­kon­to­ri ala­tes 15. juu­nist sul­ge­da ning ava­da sel­le ase­mel pos­ti­punkt. Pos­ti­punk­ti pi­da­mi­seks on lei­tud koos­töö­part­ner, OÜ Roo­si­le­hed. Pos­ti­punkt hak­kab pak­ku­ma sa­mu tee­nu­seid, mi­da post­kon­tor, saab saa­ta ja saa­da pak­ke, os­ta post­mar­ke ja ümb­rik­ke. Kui lei­tak­se pos­ti­punk­ti jaoks koos­töö­part­ner Lok­sal, plaa­nib Om­mi­va 15. juu­nist sul­ge­da ka Lok­sa post­kon­to­ri.

Pikemalt järgmises Sõnumitoojas.