Ala­tes 1. ok­toob­rist al­gab Ani­ja val­las kor­ral­da­tud jäät­me­veo uus pe­riood. Uus on ka jäät­me­ve­da­ja, kor­ral­da­tud jäät­me­veo han­ke või­tis pea­mi­selt Ida-Vi­ru­maal te­gut­sev Jõh­vi et­te­võ­te OÜ Eko­vir, kes Har­ju­maal on prü­gi ve­da­nud Tal­lin­na lin­nas ja Sa­ku val­las.

Uued le­pin­gud e-pos­ti ja pos­ti­ga

„Suu­ri muu­da­tu­si Ani­ja val­las prü­gi­veos ei tu­le, liht­salt ve­da­ja muu­tub,“ sõ­nas Eko­vi­ri te­gev­juht Sta­nis­lav Ma­ti­ši­nets.

Ta üt­les, et et­te­võ­te on saat­nud Ani­ja val­la klien­ti­de teis­telt ve­da­ja­telt saa­dud e-pos­tiaad­res­si­de­le või saa­dab pos­ti teel jäät­me­veo uued le­pin­gud: „Le­pin­gus on ka veog­raa­fik, kon­tei­ne­ri suu­rus ja tüh­jen­dus­sa­ge­dus. Vaa­da­ke üle, kas ko­gu in­fo on kor­rekt­ne, kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mis­sa­ge­dus on so­biv või soo­vi­tak­se tüh­jen­da­mist sa­ge­da­mi­ni või har­ve­mi­ni.“

Kes po­le le­pin­gut saa­nud, neil soo­vi­tab Sta­nis­lav Ma­ti­ši­nets täi­ta see Eko­vi­ri ko­du­le­hel või he­lis­ta­da et­te­võt­tes­se ja täp­sus­ta­da, miks po­le le­ping ko­ha­le jõud­nud – kas on pos­tiaad­ress va­le, ki­ri e-post­kas­tis läi­nud rämps­pos­ti al­la või po­le klien­di and­meid jäät­me­val­da­ja­te re­gist­ris: „Al­les alus­ta­me siin piir­kon­nas, le­pin­gu­te te­ge­mi­ne võib võt­ta esial­gu roh­kem ae­ga, tu­le­vi­kus tehakse töö­päe­va jook­sul.“

Uu­si jäät­me­veo­le­pin­guid saab Eko­vi­ri esin­da­ja­ga sõl­mi­da ka 20. ja 27. sep­temb­ril Ani­ja val­la­va­lit­su­ses, 21. ja 28. sep­temb­ril Aeg­vii­du rah­va­ma­jas ning 22. sep­temb­ril Ala­ve­re rah­va­ma­jas. Eko­vi­ri te­gev­juht aval­das loo­tust, et siis tu­le­vad le­pin­guid sõl­mi­ma vaid need, kel­le­ni po­le le­ping või in­fo jõud­nud: „Eel­kõi­ge on need ela­ni­kud piir­kon­nast, kus se­ni on ol­nud va­ba­turg ehk Aeg­vii­dust. Aeg­vii­du pärast on kõi­ge suu­rem mu­re, va­ba­turul ei ole jäät­me­ve­da­jad ko­hus­ta­tud klien­ti­de and­meid teis­te­le ve­da­ja­le või val­la­va­lit­su­se­le üle and­ma.“

Sta­nis­lav Ma­ti­ši­nets li­sas, et en­ne Ani­ja val­las jäät­me­veo alus­ta­mist vaa­da­tak­se koos kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­ga üle, kas kõik jäät­me­te­ki­ta­jad on kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga lii­tu­nud või mit­te ning kel­le­le on va­ja saa­ta li­sa­kir­ju. Ta sel­gi­tas, et jäät­me­veo­le­pin­gu sõl­mi­ma­ta jät­mi­ne ei va­bas­ta ko­hus­tu­sest jäät­meid üle an­da, sest kor­ral­da­tud jäät­me­veo pu­hul on kõik klien­did sel­le­ga au­to­maat­selt lii­tu­nud ega saa va­li­da teist jäät­me­ve­da­jat: „Le­ping on pi­gem in­for­ma­tiiv­ne, an­nab klien­di­le in­fot prü­giau­to­de sõit­mi­se ja prü­gi äraand­mi­se tin­gi­mu­ste kohta. Näi­teks et kon­tei­ner peab veo­päe­val ole­ma vä­ra­va ta­ga nähtaval kohal kell 7 ja aias poleks koe­ri lah­ti.“

Suu­re­ma ko­gu­se se­gaol­me­jäät­me­te hind tõu­seb roh­kem

Kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes on Ani­ja val­las ala­tes ok­toob­rist või­ma­lik üle an­da 8 lii­ki jäät­meid: se­gaol­me­jäät­meid, pa­be­rit ja kar­ton­gi, se­ga­pa­ken­deid, klaas­pa­ken­deid, bio­la­gu­ne­vaid köö­gi- ja söök­la­jäät­meid, aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid, suur­jäät­meid ning rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­meid.

Se­gaol­me­jäät­me­te äraand­mi­ne lä­heb Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Eve­lin Kol­ba­ku sõ­nul vei­di kal­li­maks.

„Väik­se­ma­te kon­tei­ne­ri­te tüh­jen­da­mi­se hind vä­ga pal­ju ei suu­re­ne, küll aga tõu­se­vad hin­nad suu­re­ma­te kon­tei­ne­ri­te pu­hul,“ lau­sus ta.

Se­ni on hin­nad ol­nud kon­tei­ne­ri­põ­hi­sed, edas­pi­di hak­kab se­gaol­me­jäät­me­te­le keh­ti­ma kuup­meet­ri­hind. Ühe kuup­meet­ri se­gaol­me­jäät­me­te äraand­mi­se hind on ala­tes ok­toob­rist 19,98 eu­rot kuup­meet­ri eest. Prae­gu mak­sab ku­ni 40liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 2,42 eu­rot, ok­toob­rist tu­leb ku­ni 150liit­ri­se jäät­me­ko­ti äraand­mi­se eest ta­su­da 3 eu­rot, 80liit­ri­se kon­tei­ne­ri graafikujärgne tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 1,60 eu­rot, 120liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 2,40 eu­rot, 140liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 2,80 eu­rot. 240 liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kord, mis prae­gu mak­sab 4,32 eu­rot, mak­sab ala­tes ok­toob­rist 4,80 eu­rot.

370liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 7,39 eu­rot prae­gu­se 5,40 eu­ro ase­mel, 660liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 13,19 eu­rot se­ni­se 9,02 eu­ro ase­mel, 800liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind on 15,98 eu­rot 10,23 eu­ro ase­mel, 1100liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 21,98 eu­rot 13,61 eu­ro ase­mel, 1500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind on 29,97 eu­rot, se­ni on see 23,41 eu­rot, 2500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 49,95 eu­rot, prae­gu on 29,57 eu­rot ning 4500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 89,91 eu­rot prae­gu­se 52,78 eu­ro ase­mel.

Pa­be­rit-kar­ton­gi, klaas­pa­ken­dit ning bio­la­gu­ne­vaid köö­gi- ja söök­la­jäät­meid, mil­le äraand­mi­se eest tu­leb prae­gu maks­ta, saab edas­pi­di ära an­da ta­su­ta. Se­ga­pa­ken­di kon­tei­ne­ri üks tüh­jen­dus­kord hak­kab sõl­tu­ma­ta kon­tei­ne­ri suu­ru­sest maks­ma 24 sen­ti. Suur­jäät­me­te äraand­mi­ne mak­sab ala­tes ok­toob­rist 2,40 eu­rot kuup­mee­ter, aia- ja hal­jas­tu­jäät­me­te jäät­me­ko­ti äraand­mi­ne 1,20 eu­rot kuup­mee­ter ning rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­me­te kot­i äraand­mi­ne 6 eu­rot kuup­mee­ter.

„Se­ga­pa­ken­di­te koht­ko­gu­mi­ne laie­neb üle val­la, se­ni on saa­nud era­ma­jao­ma­ni­kud neid ko­dust ko­ti­ga üle an­da ai­nult Aeg­vii­dus. Aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid, suur­jäät­meid ning rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­meid on se­ni saa­nud viia jäät­me­jaa­ma. Edas­pi­di on või­ma­lik nen­de ära­ve­du ko­gu­mis­rin­gi­de raa­mes ka jäät­me­ve­da­jalt tel­li­da,“ rää­kis Eve­lin Kol­bak.

Ta sel­gi­tas, et era­ma­ja­del on ko­hus­tus­lik ai­nult se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ner, kuid võib üle an­da ka ku­ni 150 liit­ri­se ko­ti­ga. Tei­si jäät­meid, mi­da peab lii­gi­ti ko­gu­ma, po­le ko­hus­tust jäät­me­ve­da­ja­le üle an­da: „Köö­gi- ja söök­la­jäät­meid võib nõue­te­ko­ha­selt kom­pos­ti­da, pa­be­rit-kar­ton­gi, se­ga- ja klaas­pa­ken­deid viia ava­li­kes­se kon­tei­ne­ri­tes­se või jäät­me­jaa­ma. Igaüks saab ise ot­sus­ta­da, kas mu­ga­vam on pan­na need veo­päe­val kon­tei­ne­ri­ga tee äär­de või viia ava­lik­ku ko­gu­mis­koh­ta.“

Kor­ter­ma­ja­del on ko­hus­tus­li­kud se­gaol­me­jäät­me­te, köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te kon­tei­ner, pa­be­ri-kar­ton­gi ning klaas­pa­ken­di­kon­tei­ner: „Se­ga­pa­ken­di kon­tei­ner ei ole ko­hus­tus­lik, aga ku­na pa­ken­deid peab eral­di ko­gu­ma, oleks mõist­lik tel­li­da kon­tei­ner ma­ja juur­de, üks tüh­jen­da­mis­kord mak­sab vaid 24 sen­ti. Tei­ne või­ma­lus on viia se­ga­pa­ken­did ava­li­kes­se kon­tei­ne­ri­tes­se.“

Kesk­kon­nas­pet­sia­list kin­ni­tas, et Ani­ja val­la ela­ni­kud ei pea uuelt jäät­me­ve­da­jalt uu­si kon­tei­ne­reid ost­ma või ren­ti­ma, kui en­dal on ole­mas nõue­te­le vas­ta­vad kon­tei­ne­reid. Võib ka­su­ta­da ka teis­te et­te­võ­te­te ren­di­ta­vaid nõue­te­ko­ha­seid ma­hu­teid, seal­hul­gas ka eel­mis­te jäät­me­ve­da­ja­te, Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te ja Ragn-Sell­si kon­tei­ne­reid, kui et­te­võt­ted on nõus nen­de ren­ti­mist jät­ka­ma.

Nii era- kui kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kel on või­ma­lik koos­töös naab­ri­te­ga ha­ka­ta ka­su­ta­ma ka ühis­ma­hu­teid, sel­leks tu­leb esi­ta­da taot­lus val­la­va­lit­su­se­le.

Jäät­me­te lii­gi­ti sor­tee­ri­mi­ne on ko­hus­tus­lik

Eve­lin Kol­bak rõ­hu­tas, et kõi­ki kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga hõl­ma­tud jäät­me­lii­ke tu­leb Ani­ja val­la ela­ni­kel ha­ka­ta eral­di lii­gi­ti ko­gu­ma.

„Jäät­me­te sor­tee­ri­mis­se tu­leb suh­tu­da tõ­si­selt. Kui se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ner si­sal­dab jäät­meid, mi­da peab eral­di ko­gu­ma, näi­teks pa­be­rit, bio­jäät­meid, pa­ken­deid, siis on jäät­me­ve­da­jal õi­gus ra­ken­da­da mit­te­nõue­te­ko­has­te jäät­me­te ta­su – nõu­da se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri graa­fi­ku­vä­li­se tüh­jen­da­mi­se ta­su­mää­ra. Kui 2,5kuup­meet­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne mak­sab ala­tes ok­toob­rist 49,95 eu­rot, aga kon­tei­ne­ris on muid jäät­meid, mi­da tu­leb lii­gi­ti ko­gu­da, tu­leb sel­le kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se eest maks­ta 74,93 eu­rot,“ rää­kis kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Ta li­sas, kui pa­be­ri-kar­ton­gi, bio­jäät­me­te, se­ga- või klaas­pa­ken­di kon­tei­ner si­sal­dab sin­na mit­te­so­bi­lik­ke jäät­meid, on ve­da­jal õi­gus jät­ta kon­tei­ner tüh­jen­da­ma­ta ja ra­ken­da­da tü­hi­sõi­du­ta­su ning nõu­da eba­so­bi­va­te jäät­me­te ee­mal­da­mist. Kui neid ei ole või­ma­lik lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­me­te seast ee­mal­da­da, tüh­jen­da­tak­se kon­tei­ner se­gaol­me­jäät­me­te veo raa­mes, kuid sel ju­hul tu­leb sel­le eest maks­ta graa­fi­ku­vä­li­se tüh­jen­da­mi­se ta­su: „Kon­tei­ne­ri­täie pa­ber-kar­ton­gi­jäät­med saab ära an­da ta­su­ta, aga kui sel­le hul­gas on muid jäät­meid, tu­leb näi­teks 240liit­ri­se kon­tei­ne­ri pu­hul maks­ta se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri graa­fi­ku­vä­li­se tüh­jen­da­mi­se ta­su 7,19 eu­rot ja tü­hi­sõi­du­ta­su 4.80 eu­rot.“

Pa­ken­deid ei pea en­ne se­ga­pa­ken­di kon­tei­ne­ris­se pa­ne­mist puh­taks pe­se­ma, pii­sab lo­pu­ta­mi­sest, et sel­les po­leks too­te jäät­meid. Vä­ga määr­du­nud pa­ken­did või sel­li­sed, mi­da lo­pu­ta­des puh­taks ei saa, näi­teks ham­ba­pas­ta­tuu­bid, grill­too­de­te pa­ken­did, soo­vi­tab Eve­lin Kol­bak vi­sa­ta se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ris­se.

Bio­la­gu­ne­vad köö­gi- ja söök­la­jäät­med tu­leb kom­pos­ti­da või ko­gu­da bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kon­tei­ne­ris­se: „Kor­ter­ma­jal peab ole­ma bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te kon­tei­ner, kuid val­la­va­lit­su­sel on aval­du­se alu­sel või­ma­lik te­ha eran­deid. Väi­k-ses­se kül­la, kus on ük­si­kud kor­ter­ma­jad, ei ole mõist­lik prü­giau­tol sõi­ta, kui ela­ni­kud on val­mis bio­jäät­meid kom­pos­ti­ma ning neil on ole­mas aia­maa, kus kom­pos­ti ka­su­ta­da. Kui ini­me­sed saa­vad oma­va­hel kok­ku­lep­pe­le, mää­ra­vad isi­kud, kes vas­tu­ta­vad, et toi­muks nõue­te­ko­ha­ne kom­pos­ti­mi­ne, siis on val­la­va­lit­su­sel õi­gus an­da kor­ter­ma­ja­le lu­ba bio­jäät­me­te kom­pos­ti­mi­seks.“

Kesk­kon­nas­pet­sia­list li­sas, et ti­hea­sus­tu­sa­lal tu­leb köö­gi- ja söök­la­jäät­meid kom­pos­ti­da kin­ni­ses kom­post­ris. Val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud kom­post­reid saab tel­li­da val­la ko­du­le­he kau­du. Kom­post­ri võib ka ise te­ha, see peab ole­ma pealt su­le­tud, et lin­nud-loo­mad li­gi ei pää­seks. Aia- ja hal­jas­tu­jäät­meid võib ka ti­hea­sus­tu­ses kom­pos­ti­da lah­ti­selt.

Ti­hea­sus­tu­sa­la­del tu­leb se­gaol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­reid tüh­jen­da­da vä­he­malt üks kord nel­ja nä­da­la jook­sul, ha­jaa­sus­tu­ses vä­he­malt üks kord 12 nä­da­la jook­sul. Ju­hul, kui bio­la­gu­ne­vaid köö­gi- ja söök­la­jäät­meid nõue­te­ko­ha­selt kom­pos­ti­tak­se või an­tak­se kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes ko­gu­mis­ma­hu­ti­ga üle, võib val­la­va­lit­su­selt taot­le­da tüh­jen­dus­sa­ge­du­se muut­mist ning saa­da lu­ba an­da se­gaol­me­jäät­meid ka ti­hea­sus­tu­sa­la­del ära üks kord 12 nä­da­la jook­sul.

Eve­lin Kol­bak mär­kis, et su­vi­lao­ma­ni­kud pea­vad se­gaol­me­jäät­meid jäät­me­ve­da­ja­le üle and­ma kind­las­ti su­ve­pe­rioo­dil: „Neil on või­ma­lik taot­le­da prü­gi­veost erand­kor­ras 1. ok­toob­rist 30. ap­ril­li­ni va­bas­tust, kuid sel­leks peab ole­ma jäät­me­ve­da­ja­ga su­ve­pe­rioo­diks le­ping sõl­mi­tud.“

Val­la­va­lit­sus hak­kab jäät­me­te ve­da­ja­le üleand­mist kont­rol­li­ma: „Jäät­me­te äraand­mi­se ko­hus­tu­sest saa­me va­bas­ta­da ai­nult neid ma­ja­pi­da­mi­si, kus ko­ha­peal ei ela­ta. Kui ini­me­sed kin­nis­tut min­gil ajal siis­ki ka­su­ta­vad või on seal maa­ko­dud, on kor­ral­da­tud jäät­me­veo­ga lii­tu­mi­ne ko­hus­tus­lik ning tu­leb sõl­mi­da jäät­me­veo­le­ping.“

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­dab jäät­me­veo ja jäät­me­te sor­tee­ri­mi­se tee­ma­del in­fo­päe­vad – 12. ja 13. sep­temb­ril olid Keh­ras ja Ala­ve­res, 15. sep­temb­ril on Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. Kehra infopäev on veebis järelevaadatav.