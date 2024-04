Panktorivarast jäid välja Nordic Housese tootmiskompleks Kuusalu vallas Kosu külas ja ka Kiiu Koda.

Har­ju maa­ko­hus kuu­lu­tas 11. märt­sil väl­ja Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­nud puit­ma­ja­toot­ja Ar­ne Ma­jad OÜ pank­ro­ti. Te­gu on en­di­se Nor­dic Hou­ses KT OÜ­ga, mis möö­du­nud sü­gi­sel, 30. ok­toob­ril tea­tas, et äri­te­ge­vus pan­nak­se tead­ma­ta ajaks pau­si­le. Et­te­võt­te kõik 22 töö­ta­jat said siis koon­da­mis­tea­te, nen­de töö­le­pin­gud lõ­pe­ta­ti vas­ta­valt töö­ta­tud staažile, üle 10 aas­ta töö­ta­nu­te le­pin­gud lõp­pe­sid tä­na­vu jaa­nua­ri lõ­pus.

Et­te­võt­te juht ja üks oma­nik­ke Ar­go Saul üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­tas pank­ro­tia­val­du­se maa­koh­tu­le 4. jaa­nua­ril: „Meie põ­hi­turg oli Nor­ras, oma toot­mi­se pau­si­le pa­ne­ku­ga loot­si­me en­ne­ta­da pank­rot­ti. Kuid Nor­ras oli meie si­du­set­te­võt­te ja part­ne­ri­te olu­kord ku­ju­ne­nud hul­le­maks, kui sü­gi­sel ar­va­sin. Meie too­de­tud puit­ma­ja­de kolm eda­si­müü­jat läk­sid pank­rot­ti. Kui Nor­ra pank enam kont­ser­ni et­te­võ­te­te lae­nu­sid ei pi­ken­da­nud, mak­sed pea­tu­sid. Ei jää­nud muud üle, kui taot­le­da ka meie et­te­võt­te pank­rot­ti.“

Ta tõ­des, et ras­ku­sed Nor­ras olid tek­ki­nud ju­ba Co­vi­di ajal, mil kau­bad said üle rii­gi­pii­ri­de lii­ku­da, aga ehi­ta­jad mit­te: „Osa ob­jek­te jäi täh­taeg­selt lõ­pe­ta­ma­ta, sa­mas lõppk­lient on tu­rul tund­lik. Mõ­ju­ta­sid ka hin­na­tõus ja as­jao­lu, et Skan­di­naa­via tu­ru­nõud­lus kuk­kus kok­ku.“

Fir­ma ni­me­muu­tu­se koh­ta sel­gi­tas ta, et Nor­dic Hou­ses KT kan­dis va­rem ni­me Ko­du­ta­re OÜ. Nor­ra-Ees­ti ühi­set­te­võ­te Nor­dic Hou­ses KT kuu­lus 55 prot­sen­di ula­tu­ses Ar­ne Moe­ni­le ja 45 prot­sen­di osas Ar­go Sau­li­le. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus muu­de­ti fir­ma ni­mi ena­mu­s­­osa­ni­ku ees­ni­me jär­gi Ar­ne Ma­jad OÜ.

Ar­go Saul: „Mi­nu jaoks oli kee­ru­li­ne ja ras­ke Ees­tis see olu­kord ära juh­ti­da. Ko­gu puit­ma­ja­de toot­mis­sek­to­ril on prae­gu Ees­tis kee­ru­li­ne olu­kord, tu­ru­nõud­lus on ma­dal, int­res­sid kõr­ged, inf­lat­sioon, ebas­ta­biil­ne mak­su­po­lii­ti­ka.“

Ko­su toot­mis­komp­leks kuu­lub fir­ma­le Nor­dic Hou­ses OÜ, mil­le ai­nus ju­ha­tu­se lii­ge on Ar­go Saul. Te­ma sõ­nul Ko­su komp­leks pä­ris tüh­jaks ei jää, sel­lest saab lo­gis­ti­ka­kes­kus.

„Ot­sus­ta­sin puit­ma­ja­vald­kon­nas jät­ka­ta, mul on ka­he­küm­ne­aas­ta­ne ko­ge­mus. Kolm-ne­li eda­si­müü­jat soo­vi­vad koos­tööd jät­ka­ta ja tel­li­me all­han­ke­na teis­telt toot­ja­telt. Proo­vi­me säi­li­ta­da kon­tak­tid, et see, mis loo­dud, ei lä­heks ka­du­ma. Aeg näi­tab, kui tu­rud kas­va­vad, kon­ku­rent­si­või­me Ees­tis pü­sib, siis ehk kau­ge­mas tu­le­vi­kus ker­kib Nor­dic Hou­se­se ka­van­da­tud toot­mis­komp­leks Kii­du, kus meil on via­duk­ti lä­he­dal sel­leks maa oman­da­tud.“

Ar­go Saul mär­kis veel, et kee­ru­li­si ae­gu on fir­mal en­ne­gi ol­nud, neist on väl­ja tul­dud, kuid nüüd tu­li vas­tu võt­ta pank­ro­tiot­sus, mis oli kõi­gi osa­pool­te suh­tes kõi­ge õi­gem.

„Koh­tu­nik üt­les, kui et­te­võ­te kuu­lu­tab end mak­se­või­me­tuks, po­le see ku­ri­te­gu. Ole­me kor­rekt­selt te­gut­se­nud, suh­ted säi­li­ta­nud,“ lau­sus ta.

Pank­ro­ti­va­rast jäi väl­ja ka Kiius mõi­sa kõr­val te­gut­sev Kiiu Ko­da, mis on ra­ja­tud en­di­ses­se Ma­ka­ro­vi­te era­mus­se. Ar­go Saul sõ­nas, et kõik ruu­mid on nüüd leid­nud rent­ni­kud, hoo­nest on saa­nud et­te­võt­lus­kes­kus. All­kor­ru­sel te­gut­se­vad mas­söö­rid ja on ül­di­ne puh­ke­tu­ba, üla­kor­ru­sel töö­ta­vad juuk­sur, küü­ne­teh­nik, rips­me­teh­nik ja lüm­fi­te­ra­peut. En­di­ses ga­raažis too­de­tak­se kä­si­töö­jää­tist.