Kui puit­ma­ju too­tev Nor­dic Hou­ses os­tis kaks aas­tat ta­ga­si no­vemb­ris pe­re­kond Ma­ka­ro­vilt Kiiu mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val asu­va elu­ma­ja, lu­bas fir­ma oma­nik ja juht Ar­go Saul, et sin­na te­hak­se et­te­võt­te kon­tor. Paar kuud va­rem oli Nor­dic Hou­ses oman­da­nud Kiiu ring­tee lä­he­dal 25,6 hek­ta­ri suu­ru­se Väi­ke­ki­vi kin­nis­tu, ku­hu on ka­vas ra­ja­da kaa­saeg­ne toot­mis­komp­leks ja ko­li­da Kuu­sa­lu kül­je all asu­vast Ko­su kü­last toot­mi­ne sin­na.

Kuid nüüd on si­se­tööd val­la­ma­ja naab­ru­ses paik­ne­vas elu­ma­jas lõ­pu­kor­ral ning hoo­nes­se tu­leb kaug­töö­kes­kus Kiiu Ko­da. Ok­toob­ri vii­ma­sel nä­da­lal on ka­vas kor­ral­da­da lah­ti­se us­te nä­dal, et tut­vus­ta­da kaug­töö­kes­ku­ses töö­ta­mi­se või­ma­lu­si.

„Võt­tis kaks aas­tat ae­ga, et jõu­da ot­sus­te­ni, kas muu­ta ma­ja ar­hi­tek­tuu­ri ja mi­da sin­na te­ha. Ole­me veen­du­nud, et leid­si­me õi­ge ra­ken­du­se. Mood­sas sõ­nas­tu­ses on meie Kiiu Ko­da bü­roo­ho­tell, kus me ei ren­di väl­ja mit­te kon­to­ri­ruu­me, vaid töö­lau­du,“ lau­sus ta.

„Esial­gu oli plaan Ma­ka­ro­vi­te ma­ja olu­li­selt üm­ber ehi­ta­da, val­mis oli kolm eri­ne­vat es­kii­si, kuid val­la ehi­tus­vald­kon­na spet­sia­lis­tid ei kiit­nud neid, ta­ga­si­si­de oli, et kor­da teh­tud mõi­sa­hoo­ne kõr­val tun­du­sid need võõ­ra­na. Kon­sul­tee­ri­sin va­baõ­hu­muu­seu­mi vanem-tea­du­ri Hei­ki Pär­di­ga, kes tea­dis rää­ki­da, et Nõu­ko­gu­de ajal oli see elu­ma­ja mär­ki­mis­väär­ne ar­hi­tek­tuu­ri­saa­vu­tus. Lu­ge­sin veel lä­bi raa­ma­tu „Kiiu lu­gu“ ja ot­sus­ta­sin, las ma­ja säi­lib nii pal­ju kui või­ma­lik sel­li­se­na, na­gu on ehi­ta­tud.“

