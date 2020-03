Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus alus­tas kuu ae­ga ta­ga­si Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas noor­te bän­diõp­pe­ga. Kol­gas käib bän­diõ­pe kol­man­dat aas­tat, koo­li­maj­ja on teh­tud eral­di bän­di­ruum, ki­tar­rist Rein T. Re­ba­ne õpe­tab seal 11aas­tas­te tüd­ru­ku­te rok­kan­samb­lit Four Sis­ters. Kuu­sa­lus on bän­diõp­pes 12 noort, neist on loo­dud 2 bän­di, ühes 10-11aas­ta­sed, tei­ses 12-14aas­ta­sed. Kuu­sa­lus ju­hen­dab noo­ri pea­le Rein T. Re­ba­se ka Rein Ka­sak, kes õpe­tab he­li­teh­ni­kat, he­lin­da­mist, et ai­nult ei har­ju­ta­taks pil­li­män­gu ja lu­gu­sid, vaid õpi­taks ka va­ja­li­ku teh­ni­ka ka­su­ta­mist. Rein T. Re­ba­ne: „Noo­red õpi­vad, kui­das head soun­di saa­vu­ta­da, pub­li­ku ees esi­ne­da ning pub­li­ku ja mee­dia­ga su­hel­da, sa­mu­ti mi­da te­ha, et bän­di muu­si­ka jõuaks ava­lik­ku­se et­te ja mis­moo­di bän­di­kaas­las­te­ga käi­tu­da. Bän­di te­ge­mi­ne po­le ai­nult noo­ti­de ma­ha­män­gi­mi­ne, vaid on üks osa sel­lest.“ Seo­ses las­te­kait­se­päe­va­ga on ka­vas kor­ral­da­da 30. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja si­se­hoo­vis Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va­te noor­te­bän­di­de fes­ti­val.