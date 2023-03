Ani­ja val­las Roo­kü­las Nõmb­ra kar­ja­mõi­sas mit­mel eel­mi­sel tal­vel lu­mest ig­lu­de­ga kü­las­ta­jaid mee­li­ta­nud Ind­rek Leht kat­se­tas käe­so­le­val aas­tal es­ma­kord­selt jää­ho­tel­li te­ge­mist.

„Tä­na­vu­se tal­ve il­mad on vä­ga heit­li­kud. See­tõt­tu ot­sus­ta­si­me, et tee­me lu­mest ig­lu ase­mel pi­gem jää­ho­tel­li,“ sõ­nas ta.

Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa ja met­sa­res­to­ra­ni oma­nik ju­tus­tas, et tal­ve jook­sul ko­gu­ti lund suur­de kuh­ja, kui il­mad jäid veeb­rua­ris sta­biil­selt kül­maks, lõi­ga­ti lu­me­ku­hi­last sae­ga fi­bo­plok­ki­de sar­na­sed lu­mep­lo­kid, neist lao­ti jää­ho­tel­li sei­nad, sis­se ehi­ta­ti jääst lauad ja too­lid: „Ark­ti­kas, kus ig­lu­sid ehi­ta­tak­se, on lu­mi ti­he, kuid sa­mas ker­ge. Meil tee­vad va­he­peal­sed su­lad lu­me ras­keks, see­tõt­tu on kup­lit kee­ru­li­ne ehi­ta­da, ki­pub kok­ku kuk­ku­ma. Sel­le­pä­rast on meie jää­ho­tell ka ka­tu­se­ta, kui va­ja, saa­me teks­tii­list ka­tu­se pea­le tõm­ma­ta.“

Jää­ho­tel­li idee sai Nõmb­ra met­sa­res­to­ra­ni oma­nik Põh­ja-Soo­mest ja Root­sist, seal on neid ehi­ta­tud aas­ta­küm­neid. Kõi­ge po­pu­laar­seim on Root­sis Ki­ru­nas igal tal­vel ra­ja­tav Juk­kas­jär­vi jää­ho­tell, kus skulp­to­rid on ka ena­mus in­ter­jöö­rist, seal­hul­gas voo­did, lauad ja too­lid, tei­nud jääst ja lu­mest. Ho­tel­li ehi­ta­mist alus­ta­tak­se ok­toob­ris-no­vemb­ris ning ark­ti­lis­te kül­ma­de tõt­tu pü­sib see ta­va­li­selt ap­ril­li­ni.

„Mi­tu päe­va seal ei ela­ta, kuid ühe öö on või­ma­lik loo­ma­nah­ka­de va­hel möö­da saa­ta,“ sel­gi­tas Ind­rek Leht.

