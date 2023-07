REET PUR­RE ra­has­tas ja kor­ral­das Aeg­vii­du ki­ri­ku­le uue põ­ran­da ehi­ta­mist.

Pü­ha­päe­val, 16. juu­lil, oli Aeg­vii­du Alek­sand­ri ki­ri­kus tä­nu­ju­ma­la­tee­nis­tus, kus tä­na­ti Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­se pe­re­naist Reet Pur­ret ki­ri­ku uue põ­ran­da eest.

Möö­du­nud aas­tal avas­ta­ti, et Aeg­vii­du pü­ha­ko­ja põ­ran­da all on vamm. Üles võe­ti osa põ­ran­da­lau­du ja ee­mal­da­ti ka sei­na­lau­du ning ala­tes mul­lu su­vest pee­ti ju­ma­la­tee­ni­tu­si ki­ri­ku kõr­val asu­vas ko­gu­du­se­ma­jas.

Aeg­vii­du ko­gu­du­se esi­mees Tii­na Lõu­gas aval­das Sõ­nu­mi­too­ja­le an­tud kom­men­taa­ris käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses loo­tust, et põ­ran­da väl­ja­va­he­ta­mi­seks va­ja­lik sum­ma saadakse an­ne­ta­ja­te abil, ku­na Ani­ja val­laee­lar­vest ei ol­nud põ­ran­da jaoks kü­si­tud 30 000 eu­rot või­ma­lik eral­da­da.

Mõ­ni aeg hil­jem võt­tis te­ma­ga ühen­dust Reet Pur­re ja rää­kis, et ta­hab ai­da­ta, et ki­rik saaks põ­ran­da. Ta tel­lis põ­ran­da­töid te­ge­ma tuttava ehitusfirma.

Tii­na Lõu­gas kir­jel­das, et Reet Pur­re käis ka ise ki­ri­ku juu­res vaa­ta­mas, kui­das tööd su­ju­sid ning mai­kuu lõ­puks oli põ­rand val­mis, ne­li­pü­ha ju­ma­la­tee­nis­tus pee­ti kor­ras­ta­tud ki­ri­kus.

Tii­na Lõu­gas: „Taht­si­me ko­he Reet Pur­ret suu­re an­ne­tu­se ja abi eest tä­na­da, kuid ta oli esial­gu sei­su­ko­hal, et jää­gu sa­la­pä­ra­seks an­ne­ta­jaks. Lõ­puks oli Reet Pur­re nõus tä­nu­ju­ma­la­tee­nis­tu­se­le tu­le­ma. Te­da tu­li­d tä­na­ma pea­le meie ko­gu­du­se ja Amb­la ko­gu­du­se õpe­ta­ja Tõ­nu Lin­nas­mäe ka Jär­va­maa praost Kat­rin-He­le­na Mel­der, kes an­dis Reet Pur­re­le üle EELK pea­piis­ko­pi Ur­mas Viil­ma tä­nu­kir­ja.“

Reet Pur­re üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et piis­ko­pi tä­nu­ki­ri oli vä­ga suur ül­la­tus ja au: „Tä­nu­ju­ma­la­tee­nis­tus oli vä­ga ilus üri­tus. Kirik on nüüd pu­has, po­le enam hal­li­tu­se lõh­na. Töö käi­gus sel­gus, et vam­mi oli sei­na äär­tes, ve­si jook­sis ki­ri­ku al­la, kõik sai kor­ras­ta­tud. Peaa­si on, et Aeg­vii­du va­na ja vää­ri­kas ki­ri­ku­hoo­ne sai kor­da. Ehi­tus­me­hed olid tub­lid ja hoo­li­kad. Tõ­si­ne päh­kel oli lei­da so­bi­vaid laiu põ­ran­da­lau­du, aga ehi­tus­fir­ma juht lei­dis need.“

Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju re­mont ja põ­ran­da ehi­tus maks­ma läks, vas­tas Reet Pur­re, et las see jääb te­ma tea­da: „Te­gin, mi­da oli va­ja te­ha, sest see hoo­ne ja inimesed on täh­tsad.“

Jaa­nua­ri al­gu­ses il­mu­nud le­he­loos „Ko­du­loo-uu­ri­jad ot­si­vad in­fot Aeg­vii­du ki­ri­ku koh­ta“ kõ­ne­les ko­gu­du­se esi­mees Tii­na Lõu­gas sel­lest, et Amb­la abi­ki­ri­ku­na te­gut­se­va Aeg­vii­du Alek­sand­ri ki­ri­ku aja­loo koh­ta on vä­he and­meid ning ko­gu­dus pa­lub ühen­dust võt­ta, kui on pil­te või Aeg­vii­du ki­ri­ku­ga seo­tud mä­les­tu­si.

Tii­na Lõu­ga­se sõ­nul on prae­gu­seks saa­dud mõ­nin­gaid aja­loo­li­si and­meid, kuid en­di­selt on vä­he in­fot sel­le koh­ta, kui­das ja kel­le eest­ve­da­mi­sel sõ­ja ajal pom­mi­ta­ba­mu­se saa­nud ki­rik taas­ta­ti.