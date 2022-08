Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis Must­jõe kõrt­si­ta­lu pe­re­nai­ne Evi­ka El­jas kü­lae­la­ni­ke ni­mel aja­kir­jan­dus­väl­jaan­ne­te­le pres­si­tea­te, et 12. au­gus­ti õh­tul toi­mub Must­jõe raud­teeü­le­sõi­du juu­res kü­la­rah­va mee­lea­val­dus sel­le vas­tu, et Ani­ja val­la­va­lit­sus soo­vib lik­vi­dee­ri­da ühen­du­se kü­la ja raud­tee­jaa­ma va­hel.

„Must­jõe kü­la ela­ni­kud ei ka­vat­se vai­ki­des lep­pi­da sel­le­ga, et kaob li­gi­pääs ühist­rans­por­di­le, tu­rism hää­bub ning ini­mes­te töö­ko­had kao­vad,“ on pres­si­tea­tes.

Veel li­sa­tak­se, et trans­por­di­ühen­du­se lik­vi­dee­ri­mi­sel hak­kab al­ter­na­tiiv­ne liik­lus käi­ma üle raud­tee­sil­la, kus on en­ne­gi juh­tu­nud kü­lae­la­ni­ke sur­ma­ga lõp­pe­nud ron­giõn­ne­tu­si.

Must­jõe kõrt­si­ta­lu pe­re­mees Tiit Lu­mi­la rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõrt­si­ta­lu asub met­sas, ku­hu õi­get teed ei ole ol­nud ning sel­le tõt­tu käi­di aas­taid raud­tee­jaa­ma üle raud­tee ja raud­tee­sil­la, see oli vä­ga oht­lik ning nõu­dis pal­ju ini­me­lu­sid: „Eri­ti hul­luks läks sa­jan­di­va­he­tu­sel, siis sai raud­teel aas­tas üks-kaks meest sur­ma. Kui vii­ma­ti üks poiss pa­du­vih­ma­ga ron­gi al­la jäi, vi­has­ta­sin ja res­tau­ree­ri­sin üle jõe va­na ta­li­tee­sil­la. Mõt­le­sin, et tõs­tan na­tu­ke vett ja pa­nen kü­las­se ka ta­su­ta elekt­ri. Aga see läks veidi üle­liia, nõu­ti kesk­kon­nauu­rin­guid, vee-eri­ka­su­tus­lu­ba, sil­la pro­jek­ti – kõik see oleks maks­ma läi­nud 100 000 eu­rot. Sel­list ra­ha pol­nud mul ku­sa­gilt võt­ta.“

Kõrt­si­ta­lu pe­re­mees ju­tus­tas, et saa­tis val­la­va­lit­su­se­le sil­la do­ku­men­ti­de vor­mis­ta­mi­se koh­ta aas­taid kir­ju, ku­ni lõ­puks ot­sus­ta­ti al­ga­ta­da de­tailp­la­nee­ring: „Aga olin siis ju­ba üle 70 aas­ta va­na, mi­da nii va­na mees ik­ka enam teeb, see­jä­rel tu­li ko­roo­na ning raha mul detaiplaneeringu tegemiseks ka ei olnud.“

Tä­na­vu mää­ras Ani­ja val­la­va­lit­sus Tiit Lu­mi­la­le loa­ta ehi­ti­se eest sun­ni­ra­ha. Kõrt­si­ta­lu pe­re­mees üt­les, et kü­la­rah­vas – küm­me­kond kõrt­si­ta­lus ela­vat ja töö­ta­vat ini­mest – ko­gu­sid ra­ha kok­ku ja mak­sid trah­vi ära: „Nüüd on val­la­va­lit­sus and­nud kor­ral­du­se sild ära lõh­ku­da. Aga kui se­da teen, hak­ka­vad ini­me­sed jäl­le möö­da raud­teed käi­ma ja õn­ne­tu­sed juh­tu­ma.

Sel­lest pea­le, kui ta­li­tee sil­la res­tau­ree­ri­sin, po­le siin raud­teel üh­te­gi sur­ma­juh­tu­mit ol­nud.“

Ta kin­ni­tas, et kü­la­rah­val on sil­da va­ja, muud­moo­di nad ta­lust tei­sel pool jõ­ge asu­vas­se Must­jõe raud­tee­jaa­ma ei saa. Üle sil­la on ta­lust jaa­ma um­bes 2 ki­lo­meet­rit, möö­da kruu­sa­teed rin­gi­ga min­nes um­bes 5 ning Aeg­vii­du jaa­ma 7 ki­lo­meet­rit: „Kui ma sil­da ära ei vor­mis­ta või lõ­hu, lu­ba­ti kol­me kuu pä­rast te­ha suu­rem trahv. Mi­na võin ka paa­di­ga üle jõe sõi­ta, aga rah­vas on vä­ga hä­das. Mul on väi­ke­sed lap­sed, ei ta­ha, et nad hak­ka­vad raud­teel käi­ma. Meil on tu­ris­mi­ta­lu, kus on ai­nu­ke suit­su­ta­re Ees­tis, mis töö­tab ja kus ini­me­sed sees ela­vad. Aas­tas käib sa­du, ise­gi tu­hat ini­mest, ka Uus-Me­re­maalt on käi­dud. Tu­ris­tid ei hak­ka siia ju üle raud­tee­sil­la tu­le­ma.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor lau­sus, et Must­jõe kü­la on üle 30 ruut­ki­lo­meet­ri suur, kuid seal on vä­he ela­nik­ke ning ta­lu­de va­he­maad on suu­red, mi­tu ki­lo­meet­rit. Sild, mil­le üle vaid­lus käib, puu­du­tab val­la­va­ne­ma sõ­nul siis­ki vaid Must­jõe kõrt­si­ta­lu ja seal­seid kü­las­ta­jaid, kü­la tei­sed ma­ja­pi­da­mi­sed te­ma sõ­nul se­da ei ka­su­ta.

Val­la­va­nem mär­kis, et sild, mil­le kõrt­si­ta­lu omanik on üle Must­jõe ra­ja­nud, on eba­sea­dus­lik ehi­tis, teh­tud il­ma ühe­gi do­ku­men­di­ta. Ta sel­gi­tas, et 2013. aas­tal esi­tas Tiit Lu­mi­la sil­la ehi­ta­mi­seks küll pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te taot­lu­se ning val­la­va­lit­sus hak­kas se­da me­net­le­ma, kuid kesk­kon­naa­met lük­kas ta­ga­si, ku­na jõe kait­se­vöön­dis­se ei saa ehi­ta­da il­ma KSH ehk kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­st hin­da­mi­st ja de­tailp­la­nee­rin­gut koos­ta­ma­ta. See­tõt­tu Tiit Lu­mi­la­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si ei an­tud, sel­gi­ta­ti, et va­ja­li­kud on KSH ja de­tailp­la­nee­ring.

„Te­ma neid ei tei­nud, hak­kas liht­salt sil­da ehi­ta­ma. Pa­ni jõe kin­ni, ehi­tas tam­mi, pai­su­tas oma­le jär­ve. Kui pais sai 2015. aas­tal val­mis, hak­kas kü­la­rah­vas nu­ri­se­ma, et jõ­gi on kuiv, al­ga­ta­si­me me­net­lu­se. 2017. aas­tal te­gi Tiit Lu­mi­la taot­lu­se de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks, see ka al­ga­ta­ti. Kolm aas­tat läks möö­da, ta ei tei­nud mit­te mi­da­gi, siis pi­ken­da­ti pla­nee­rin­gut veel aas­ta võr­ra ja ik­ka mit­te mi­da­gi ei teh­tud. And­si­me tal­le kor­du­valt aja­pi­ken­dust, ku­ni ot­sus­ta­si­me pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se tü­his­ta­da,“ rää­kis Rii­vo Noor.

Ta ni­me­tas väi­det, et sil­da on va­ja ja­la­käi­ja­te pää­se­mi­seks Must­jõe jaa­ma ron­gi pea­le, de­ma­goo­giaks: „Kui ta sel­le sil­la lik­vi­dee­rib ja ta­hab te­ha jõe­le pur­de või sil­la jalg­si lii­ku­va­te mat­ka­ja­te, kü­las­ta­ja­te või kõrt­si­ta­lu rah­va jaoks, on see vä­ga okei ja lä­hen ise tal­le ap­pi. Aga prae­gu on seal tamm ja oma­vo­li­li­selt ehi­ta­tud tee, kust saab au­to­ga üle sõi­ta. 2016. aas­tal põh­jen­das Must­jõe Kü­la­selts, et pais ka­vat­se­tak­se ra­ja­da põ­hi­li­selt rek­rea­tiiv­sel ees­mär­gil, nen­de and­me­tel puu­du­vad kü­las­ta­ja­tel sup­lu­se ja veea­la­de har­ras­ta­mi­se või­ma­lu­sed. Nüüd põh­jen­da­tak­se se­da ini­mes­te tur­va­li­su­se­ga raud­teel. Mis on siis te­ge­lik põh­jus?“

Kõrt­si­ta­lu omanik lu­bas, et Must­jõe jaa­mas hak­ka­vad pro­tes­tiakt­sioo­nid toi­mu­ma iga ree­de õh­tul kell kuus.

„Need ei lõ­pe en­ne, kui val­la­va­lit­sus võ­tab mi­da­gi et­te ja sil­la-as­ja la­hen­dab. Tee­de ja ta­ris­tu ra­ja­mi­ne peaks ole­ma ik­ka val­la üle­san­ne,“ ütles ta.

Val­la­va­nem kin­ni­tas, et aja-kir­jan­du­sse pöör­du­mi­sest ja avali­kust pro­tes­ti­mi­sest po­le ka­su, sea­du­si tu­leb täi­ta, sel­lest nõud­mi­sest val­la­va­lit­sus ei taga­ne.

„Ees­ti Va­ba­rii­gis on kok­ku­le­pi­tud käi­tu­mis­reeg­lid ja sea­du­sed, mil­lest tu­leb kõi­gil läh­tu­da. Kui ini­me­ne nei­le ei al­lu, mää­ra­tak­se tal­le sun­ni­ra­ha. Kui ka sel­lest ei pii­sa, järg­neb sund­lam­mu­ta­mi­ne ja ku­lud nõu­tak­se väl­ja eba­sea­dus­li­ku ehi­ti­se te­gi­jalt,“ tõ­des ta.