Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da Sal­mis­tu kü­las asu­va 5000 ruut­meet­ri suu­ru­se Mur­ru kin­nis­tu 15 aas­taks ta­su­ta ren­di­le MTÜ-le Sal­mis­tu Kü­la­selts, et sin­na ra­ja­da kü­lap­lats. Sal­mis­tu kü­la­va­nem Ind­rek Suits üt­les, et kin­nis­tu asub kü­la kes­kel ning sel­lel kas­va­vad võ­sa ja suu­red puud: „Võ­sa võ­ta­me ma­ha, jä­me­da­maid puid lan­ge­ta­me mi­ni­maal­selt. Esi­me­sed tal­gud tu­le­vad mai­kuus. Ka­van­da­me kü­lap­lat­si­le ka­tu­sea­lu­se, kii­ge, las­te män­gu­väl­ja­ku, vä­li­jõu­saa­li, vee­joo­gi­punk­ti.“ Ta li­sas, et Mur­ru kin­nis­tu kuu­lus rii­gi­le ja on Sal­mis­tul üks vä­he­seid koh­ti, mis po­le era­maa. Kin­nis­tu taot­le­mi­ne Kuu­sa­lu val­la mu­nit­si­paa­l­oman­dus­se on kest­nud aas­taid ja kü­la­va­nem ni­me­tab aja­loo­li­seks, et maa-amet oli nõus me­reäär­ses kü­las sel­li­se maa­tü­ki and­ma ava­lik­ku ka­su­tus­se, mit­te pa­ne­ma müü­ki.