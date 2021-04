„Soo­vi­me eri­ne­da ning ot­sus­ta­si­me Raa­si­kul va­li­da oma tee – tee­me 1. au­gus­til koh­vi­ku­te­päe­va ase­mel teeae­da­de päe­va,“ sõ­nas kor­ral­da­ja MAR­GIT EE­RIK.

„Raa­si­ku on ar­mas ja tur­va­li­ne ale­vik, ku­hu on vii­mas­tel aas­ta­tel ko­li­nud pal­ju uu­si ela­nik­ke. Kui poo­di lä­hed, ei tun­ne enam vä­ga pal­ju­sid, kes vas­tu tu­le­vad. Va­rem tead­sin ena­mi­ku pu­hul vä­he­malt se­da, et te­gu on Raa­si­ku ini­me­se­ga, nüüd enam mit­te. Ko­gu­kon­na­päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ üks ees­märk on­gi, et siin­sed uued ja va­nad ela­ni­kud saak­sid oma­va­hel tut­ta­vaks ning ko­gu­kon­na­si­se­ne suht­lus muu­tuks ak­tiiv­se­maks. See­tõt­tu kut­su­me hu­vi­li­si üles ava­ma üheks päe­vaks oma ko­duaiad,“ üt­les MTÜ Tuu­le­kell ju­ha­tu­se lii­ge Mar­git Ee­rik.

Teeae­da­de päe­val on plaa­nis va­li­da ka pa­rim tai­me­tee, eel­da­tak­se igalt teeaialt en­da väl­ja­mõel­dud ret­sep­ti jär­gi teh­tud tee pak­ku­mist. Kuid ko­dus­tes teeae­da­des võib müüa ka koh­vi, eri­ne­vaid roo­ga­sid ja küp­se­ti­si, sa­mu­ti mee­le­la­hu­tust, mi­da kel­le­gi fan­taa­sia ja os­ku­sed pa­ras­ja­gu lu­ba­vad: „Oleks vä­ga to­re, kui igas sel päe­val ava­tud teeaias oleks teis­test eri­nev me­nüü ja kul­tuu­rip­rog­ramm. Tai­me­tee on meie ai­nu­ke tin­gi­mus, kõik muu on osa­le­ja­te en­da va­li­da.“

Päe­va jook­sul kü­las­ta­vad kõi­ki teeae­du ko­gu­kon­na esin­da­ja­test hin­da­jad. Nad de­gus­tee­ri­vad igas teeaias seal­set oma ret­sep­ti jär­gi val­mis­ta­tud teed ning va­li­vad väl­ja kolm pa­re­mat. Neist va­li­tak­se võit­ja Ani­ja ja Raa­si­ku val­la pii­ril, naa­ber­val­la Lin­nak­se kü­las asu­va Nur­me ta­lu õues, kus teeae­da­de päe­va lõ­pe­tu­seks ava­tak­se õh­tu­ne teeaed. Seal pa­ku­tak­se žürii­le kol­me kõi­ge roh­kem meel­di­nud teed kõi­gi­le de­gus­tee­ri­da ning lem­mik­tee sel­gub rah­va­hää­le­tu­sel. Enim hää­li ko­gu­nud tee ret­sept kuu­lu­ta­tak­se Raa­si­ku teeks ning se­da on plaa­nis edas­pi­di ha­ka­ta koos ko­ha­li­kus ke­raa­mi­ka­keld­ris val­mi­nud tee­tas­si­ga tu­rus­ta­ma Raa­si­ku mee­ne osa­na. Teeae­da­de päev lõ­peb Nur­me ta­lu hoo­vis an­samb­li Puu­luup kont­ser­di­ga.