MATHEAS TRILLJÄRV Kolgast on Eesti meister judos

21. jaanuaril toimusid Võru spordikeskuses Eesti meistrivõistlused judos. Kuusalu keskkooli vilistlane, Matheas Trilljärv Kolgast tuli Eesti meistriks täiskasvanute M-73 kg arvestuses.

Finaalis alistas Matheas Trilljärv Audentese spordikooli sportlase, võistluse favoriidiks peetud Viljar Lipardi. Matheas Trilljärv treenib Aitado spordiklubis, tema treener on Glen Viks.

Judoga on 20aastane Mat-heas Trilljärv tegelenud ligikaudu 16 aastat. „Kogu mu elu on enamjaolt judo ümber keerelenud. See on esimene täiskasvanute Eesti meistritiitel, seega üsna oluline saavutus minu jaoks. Meistritiitel on alati olnud õhus, kuid midagi on eelnevatel kordadel puudu jäänud. Suurimad konkurendid olid võistlustel esindatud ja sel korral sai kõik õigesti tehtud,“ kommenteeris Mathea Trilljärv. Ta rääkis, et tõsisem ettevalmistus on kestnud poolteist aastat, seda aga rahvusvaheliste tiitlivõistluste jaoks, sisaldades välislaagreid ja Euroopa karikaetappe.

Matheas Trilljärv on lõpetanud Kolga põhikooli ja Kuusalu keskkooli. Praegu õpib Tallinna Tehnikaülikoolis ehitiste projekteerimist ja ehitusjuhtimist. Kooli kõrvalt pühandab palju aega treenimisele: „Kuna kooli ja trenni süsteem tundub toimivat, siis on loogiline ainult samamoodi edasi minna ja loodetavasti Eestit tiitlivõistlustel esindada,“ lausus ta.