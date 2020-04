Loomad vajavad abi ka kriisi ajal

INGRID RANDLAHT

Juba aasta alguses tulid esimesed teated koerte katku juhtumite kohta Harju-, Rapla- ja Tartumaal. Koerte katk on väga nakkuslik viirushaigus, mida iseloomustab palavik, hingamisteede ja seedetrakti põletik, silmapõletik, kopsupõletik, nahalööve ja närvinähud. Inimestele haigus ohtu ei kujuta.

Haigusele on eriti vastuvõtlikud kutsikad ja noorloomad, täiskasvanud haigestuvad harvem. Nakkusallikaks on haiged loomad. Haiguse peiteaeg on 3-7 päeva või kauem. Koerte katku saab ennetada vaktsineerimisega.

Varasematel aastatel pole koerte katku levikut Eestis täheldatud. Vaktsineerimine on ainus teadaolev viis kaitsmaks lemmiklooma haiguse eest ning vältimaks haiguse levikut.

Lisaks katkule ohustavad lemmikloomi eri nakkushaigused. Haiguste vältimiseks tuleb vaktsineerida lemmikloom regulaarselt marutaudi, leptospiroosi, parvoviiruse, koerte katku vastu.

Olukorra teeb keerulisemaks praegu kehtiv eriolukord, kohustus on mitte ärgitada inimesi liikuma. Piirkondlikke vaktsineerimiskampaaniaid ei ole võimalik läbi viia enne, kui piirangud liikumisele ja inimeste kontaktile vähenevad.

Siiski saavad loomaomanikud pöörduda vaktsineerimise küsimustega kliinikusse telefoni teel, vajadusel saab kokku leppida looma vaktsineerimise aja.

Loomakliiniku pere paneb omanikele südamele, et karantiinireeglite järgimine loomaga kliinikusse tulles on äärmisel oluline. Me ainus lootus on inimeste vastutustundlikkus. Loomaarsti haigestumisel jääksid loomad pikalt abita.

Seega palume, et loomaga tuleks kaasa terve ja haigetega mitte kontaktis olnud inimene; kliinikusse tuldaks üksi, külastused pere seltsis ja lastega ei ole praegusel ajal lubatud; hoitaks distantsi ja mõistetaks, kui teid ei lubata arstide tööala lähedusse; argiste küsimuste ja tellimustega pöördutaks telefoni teel; ei venitataks looma tervisemurest teatamisega, telefonikõne pole kallis, aga ravi õnnestumine sõltub tihti selle õigeaegsest alustamisest.

Ööpäevaringse valvevõimekusega kliinikuid on Eestis kokku 4: Tallinnas kaks, Tartus ja Pärnus. Nagu inimestegi puhul, on ka loomadele erakorralise abi osutamine väga kallis, nõuab suurt hulka tehnikat ja personali.

Loomakliinikud ja praksised Ida-Harju piirkonnas:

Lahemaa Loomade Koda Uuri külas: 5866 6019, www.loomakoda.ee E-R 9-17 (ette registreerimisega); Kehra Loomakliinik: 608 4243, L 10-17; Aegviidu Loomakliinik: 510 5973.

Erakorralist abi osutavad 24h Loomade kiirabi Tallinnas, PetCity valvekliinik Rannamõisas, Tartu Maaülikooli väikeloomakliinik.