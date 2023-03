Lok­sa jäät­me­jaam on vii­ma­sel ajal ku­ju­ne­nud Lok­sa ja ümb­rus­kon­na ini­mes­te­le ko­haks, ku­hu saab ära viia raa­ma­tuid, mis pan­nak­se riiu­li­tes­se, ning kel hu­vi, võib sealt võt­ta raa­ma­tuid ja aja­kir­ju ko­ju­vii­mi­seks.

Lok­sa aren­dus- ja kesk­kon­na­nõu­nik Ka­rin Il­ves kom­men­tee­ris, et jäät­me­jaa­mas on loo­dud taas­ka­su­tu­so­sa­kond: „Jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor Ro­bert Roht­la on taas­ka­su­tu­se en­tu­siast, tä­nu te­ma­le on see käi­ma läi­nud.“

Ro­bert Roht­la ju­tus­tas, et raa­ma­tu­te taas­ka­su­tus sai al­gu­se sel­lest, kui Ha­ra kü­las su­vi­tav graa­fik Lem­bit Lõh­mus tõi jäät­me­jaa­ma va­nad raa­ma­tud: „Need olid eks­liib­ris­te­ga. Ei raat­si­nud sel­li­seid väär­tus­lik­ke raa­ma­tuid va­na­pa­be­ris­se suu­na­ta ning pa­lu­sin lin­na­va­lit­su­selt riiu­lit, et ehk pa­ku­vad kel­le­le­gi hu­vi. Siis tu­lid jäät­me­jaa­ma eks­liib­ris­te ko­gu­jad, kes võt­sid raa­ma­tuid en­da­le. Ka tei­sed ini­me­sed hak­ka­sid raa­ma­tuid too­ma ja võt­ma. Ole­me saa­nud an­ne­ta­ja­telt kap­pe juur­de, tei­nud neid riiu­li­teks ning nüüd on raa­ma­tuid nii pal­ju, et ta­hak­si­me te­ha ka kol­man­da riiu­li­rea.“

Ta li­sas, et kõi­ge va­nem jäät­me­jaa­ma too­dud trü­kis oli Ees­ti lau­lu­peo raa­mat, mis väl­ja an­tud 1869. aas­tal Ber­lii­nis. See raa­mat on leid­nud uue oma­ni­ku. Lok­sa esi­me­ne te­le­fo­ni­raa­mat on rän­na­nud koos uue oma­ni­ku­ga Jõe­läht­me val­da.

„Tun­ne­me ko­ha­lik­ke ini­me­si ja juh­tu­nud on ka nii, et noo­red po­le va­na ta­lu­ma­ja ko­ris­ta­des mõnd as­ja olu­li­seks pi­da­nud, me tea­me su­gu­võ­sa tei­si ini­me­si, oleme võt­nud nen­de­ga ühen­dust ja and­nud ese­meid nei­le edasi,“ lau­sus ta.

Jäät­me­jaa­mas on ka va­na­de riie­te kast, sealt on hu­vi­lis­tel või­ma­lik va­li­da en­da jaoks so­bi­vaid. Sa­mu­ti on eral­di koht laua­nõu­de­le, sin­na tuuak­se ser­vii­se ja muid söö­gi­nõu­sid ning kes ta­hab, saab võt­ta ja ko­ju viia. Ka­su­tus­kõl­bu­li­ke riie­te, ja­lat­si­te, laua­nõu­de eest too­mis­ta­su ei võe­ta. Ka saab ta­su­ta üle an­da sõi­duau­to­de, trak­to­ri­te ja veoau­to­de va­nu reh­ve, oht­lik­ke jäät­meid, va­nu ra­vi­meid, elekt­roo­ni­kat, me­tal­li, va­na­pa­be­rit ja pa­ken­deid.

Ala­tes veeb­rua­rist on Lok­sa jäät­me­jaa­mas ehi­tus­jäät­me­te­le ja mit­me­su­gus­te­le muu­de­le jäät­me­te­le ka­he­su­gu­sed hin­nad – ma­da­la­mad hin­nad on Lok­sa lin­na ja Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le ning kõr­ge­mad et­te­võ­te­te­le ja kõi­gi­le ini­mes­te­le, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ela­vad mu­jal. Seni oli hinna erisus vaid era- ja äriklientidel. Veeb­rua­rist keh­ti­ma ha­ka­nud uue kor­ra jär­gi re­gist­ree­ri­tak­se jäät­me­te too­jad elekt­roo­ni­li­selt isi­ku­koo­di jär­gi. Ar­vu­tip­rog­ramm näi­tab, kas jäät­me­te vas­tu­võt­mi­se eest tu­leb maks­ta sood­sa­ma või kal­li­ma hin­na­kir­ja alu­sel.

Pool­teist aas­tat ta­ga­si Lok­sa jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri­na töö­le asu­nud Ro­bert Roht­la rää­kis, et Hal­ja­la val­last on uue hin­na­süs­tee­mi tõt­tu jää­nud too­jaid vä­he­maks: „Palm­sest, Ilu­mäelt, ka Hal­ja­la val­la teis­test kü­la­dest too­di ta­su eest äraan­ta­vaid jäät­meid se­ni mei­le. Nüüd on hin­nad seal­se­te­le ini­mes­te­le kõr­ge­mad, Hal­ja­la vald ei toe­ta Lok­sa jäät­me­jaa­ma te­ge­vust ra­ha­li­selt. Ka su­vi­ta­ja­te­le, kes po­le sis­se kir­ju­ta­tud Lok­sa­le või Kuu­sa­lu val­da, on hin­nad kõr­ge­mad.“

Loksa jäätmejaama opereerib Tallinna Jäätmekeskus. Loksa linn eraldab Jäätmekeskusele 38 400 eurot tegevustoetust, millest Kuusalu vald annab 12 800 eurot.