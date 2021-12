Eel­mi­sel nä­da­lal al­gas 5-12aas­tas­te las­te vakt­si­nee­ri­mi­ne Co­vid-19 vas­tu. Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri tea­tas, et ter­vi­se­kes­ku­ses­se on las­te­vakt­sii­ni tel­li­tud 20 doo­si, soo­vi­jad või­vad võt­ta ühen­dust, las­te vakt­si­nee­ri­mis­päev on 5. jaa­nuar. Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain üt­les, et las­te­vakt­sii­ni on tel­li­tud üks viaal ehk 10 doo­si. Lap­se­va­ne­ma­tel, kes soo­vi­vad last vakt­si­nee­ri­da, pa­lu­tak­se tea­da an­da, et saaks vakt­si­nee­ri­mist pla­nee­ri­da. Raasiku perearst Anna Pristromskaja sõnas, et 5-12aastastele on vaktsiin tellitud, registreerimine avatud, vaktsineerima hakatakse uuel aastal.