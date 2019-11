Vii­ma­se aja oht­lik trend on ka tõuk­si­de­ga Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­val ot­se au­to­de eest lä­bi sõit­mi­ne.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus on alg­klas­si­de ja põ­hi­koo­li noo­re­ma­te õpi­las­te seas ku­ju­ne­nud jär­jest po­pi­maks tri­ki­ta­mi­ne tõu­ke­ra­tas­tel, mõ­ne­del ka ru­la­del. Tõu­ke­ra­tas­te ehk tõuk­si­de­ga ko­gu­ne­tak­se sageli Kuu­sa­lu Söö­gi­toa ja Meie Poe ühis­te­le trep­pi­de­le, kus on kom­beks hü­pa­ta nen­de­ga möö­da tre­ppi.

Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba peab OÜ Ma­xi­team, et­te­võ­te on ko­gu hoo­ne oma­nik. Lii­na Vee­leid OÜst Ma­xi­team üt­leb, et hüp­pa­ma on ha­ka­tud nen­de trep­pi­del ala­tes au­gus­tist. Tre­pid on kae­tud plaa­ti­de­ga, need ki­pu­vad tõuk­si­de­ga hüp­pa­mi­sel kat­ki mi­ne­ma.

